CCR a anulat o prevedere din Procedura Penala pentru ca discrimineaza barbatii condamnati

CCR arata ca prevederea respectiva "exclude barbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amanarii executarii pedepsei". Decizia este definitiva si general obligatorie.Plenul Curtii Constitutionale a dezbatut, marti, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.589 alin.(1) lit.b) fraza intai teza a doua din Codul de procedura penala, avand urmatorul cuprins: "(1) Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi amanata in urmatoarele cazuri: [...] b) cand o condamnata este gravida sau are un copil mai mic de un an. [...]"."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in dispozitiile art.589 alin.(1) lit.b) fraza intai teza a doua din Codul de procedura penala, care exclude barbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amanarii executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata este neconstitutionala", se arata intr-un comunicat al CCR.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, adica Judecatoriei Sfantu Gheorghe.