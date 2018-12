CCR a anuntat cand va dezbate sesizarile privind pensiile publice si combaterea evaziunii fiscale

Ziare.

"Avem termen pe 13 februarie pentru cele doua sesizari, una referitoare la legea privind sistemul public de pensii si una referitoare la modificarea legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale", au declarat surse oficiale din Curtea Constitutionala.Camera Deputatilor a adoptat, pe 19 decembrie, decizional, Legea pensiilor, dupa ce deputatii au admis un amendament al UDMR, initial respins de Comisia de munca, care prevede ca cei care sufera de handicap grav se pot pensiona la realizarea unei treimi a stagiului complet de cotizare.Proiectul a fost votat cu 193 de voturi "pentru", unul "impotriva" si 14 abtineri. Patru deputati nu si-au exercitat dreptul de a vota.Tot pe 19 decembrie Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, si proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede ca daca unul dintre inculpati achita prejudiciul integral plus 20%, toti acuzatii scapa de urmarirea penala.