CCR a decis: Bugetul ramane in picioare, modificarile la OUG 114 sunt neconstitutionale

Modificarile la OUG 114 pica la CCR

Prima decizie se refera la un conflict juridic intre Guvern si Parlament pe tema Legii bugetului de stat pe anul 2020 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, pentru care Executivul si-a asumat raspunderea "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respinscererile formulate de presedintele Senatului si de presedintele Camerei Deputatilorsi a constatat ca nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre ParlamentulRomaniei si Guvernului Romaniei in legatura cu angajarea raspunderii Guvernuluiasupra Legii bugetului de stat pe anul 2020 si a Legii bugetului asigurarilor socialede stat pe anul 2020", anunta CCR intr-un comunicat.Asadar, CCR a acceptat modalitatea de adoptare a bugetului prin asumarea raspunderii, asa ca de acum incolo orice alt guvern poate proceda in acest mod.In schimb, CCR a admis obiectia de neconstitutionalitate ridicata de PSD in legatura cu angajarea de catre Guvern a raspunderii pe modificarea OUG 114/2018, ce priveste unele masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative.PSD a depus, pe 30 decembrie 2019, o sesizare de neconstitutionalitate impotriva proiectului de modificare a OUG 114/2018 , propus spre adoptare prin angajarea raspunderii Guvernului la data de 23 decembrie 2019. "In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admisobiectia si a constatat ca Legea privind unele masuri fiscal-bugetare si pentrumodificarea si completarea unor acte normative este neconstitutionala", anunta CCR.Potrivit Digi24, CCR a decis ca nu este constitutionala doar interdictia cumularii salariului cu pensia la stat, prevedere care apare in actul normativ contestat.