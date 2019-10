CCR a decis ca interzicerea accesului cainilor agresivi in spatii publice fara botnita si lesa este constitutionala

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis azi, Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.6 alin.(4) fraza intai din OUG 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, care prevede ca "accesul cainilor prevazuti la art. 1 lit. b), precum si al exemplarelor cu potential agresiv in localurile publice, in mijloacele de transport in comun, in locurile publice, precum si in partile comune ale imobilelor este permis numai daca acestia poarta botnita si sunt tinuti in lesa de catre o persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 3 alin. (1)"."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "al exemplarelor cu potential agresiv" din cuprinsul dispozitiilor art.6 alin.(4) fraza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.55/2002 este constitutionala in masura in care vizeaza cainii prevazuti la art.2 alin.(1) din acelasi act normativ", se precizeaza in comunicat.Potrivit art.2 alin.(1) din actul normativ vizat, prin caini agresivi se intelege "orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice in locuri publice sau private", dar si "orice caine care participa la lupte intre caini sau care a fost antrenat in acest scop".