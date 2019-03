CCR a decis ca Legea pensiilor este partial neconstitutionala

Ziare.

com

Obiectia de neconstitutionalitate a fost formulata, pe 27 decembrie, de un numar de 83 de deputati apartinand PNL si USR.Opozitia a precizat ca legea este supusa "unui dublu standard" privind persoanele care urmeaza sa beneficieze de pensie de invaliditate."Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale privesc conditionarea dreptului la pensie al angajatului de indeplinirea de catre angajator a obligatiei fiscale de achitare a contributiilor retinute angajatului prin stopaj la sursa.Astfel, este deschisa posibilitatea incalcarii dreptului constitutional la pensie al angajatului, fara ca acest lucru sa fie determinat de neindeplinirea unei obligatii aflata in sarcina angajatului", se arata in sesizarea Opozitiei trimisa la CCR.De asemenea, PNL si USR au subliniat ca "este instituita o discriminare nejustificata intre persoanele cu dizabilitati care urmeaza sa beneficieze de pensie, fiind aplicata o masura de reducere a stagiului de cotizare minim doar pentru o anumita categorie de persoane si nu pentru toti cetatenii cu nevoi speciale".Mai mult, cei din Opozitie au precizat ca noua legea pensiilor este supusa "unui dublu standard" privind persoanele care urmeaza sa beneficieze de pensie de invaliditate."In plus, este instituita o conditie obligatorie pentru persoanele care urmeaza sa beneficieze de pensie de invaliditate de a indeplini un stagiu minim de cotizare de minimum 15 ani, fapt care genereaza situatii in care persoanele in cauza sunt discriminate si supuse unui dublu standard", potrivit sursei citate.De altfel, Opozitia a adaugat ca si dispozitiile art.53 din Legea privind sistemul public de pensii sunt neconstitutionale, deoarece incalca dispozitiile art.16 si ale art.50 din Constitutia Romaniei care face referire la toate persoanele cu dizabilitati care se bucura de protectie speciala din partea statului roman. Camera Deputatilor a aprobat, pe 19 decembrie, Legea pensiilor , ca for decizional, dupa ce deputatii au admis un amendament al UDMR, initial respins de Comisia de Munca, care prevede ca cei care sufera de handicap grav se pot pensiona la realizarea unei treimi a stagiului complet de cotizare.