CCR a decis ca o prevedere din Codul Penal referitoare la sechestru e neconstitutionala

Ziare.

com

Plenul CCR a dezbatut marti exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului din Codul de procedura penala, care prevede ca "asupra valorificarii bunurilor mobile sechestrate, precum si cu privire la cererile prevazute la alin. (2), instanta de judecata dispune prin incheiere motivata. Incheierea instantei este definitiva".Curtea Constitutionala argumenteaza ca daca in cursul urmaririi penale incheierea judecatorului de drepturi si libertati de valorificare a bunurilor mobile sechestrate poate fi contestata atat cu privire la dispunerea valorificarii, cat si cu privire la modul de aducere la indeplinire a acesteia, in cursul judecatii incheierea instantei de valorificare a bunurilor mobile sechestrate poate fi contestata numai cu privire la modul de aducere la indeplinire a acestei incheieri, masura dispunerii valorificarii bunurilor mobile sechestrate neputand fi supusa vreunei cai de atac "Asa fiind, intrucat dreptul la un proces echitabil poate fi examinat in legatura cu incalcarea/negarea unor garantii procesuale privind drepturi cu caracter civil, respectiv dreptul de proprietate privata, reglementarea unei cai de atac efective in beneficiul persoanelor al caror drept de proprietate este afectat prin masuri procesuale restrictive reprezinta o exigenta constitutionala pe care legiuitorul trebuie sa o respecte in vederea protejarii si garantarii dreptului de proprietate privata.In concluzie, lipsa unei cai de atac separate impotriva incheierii instantei de judecata (fond sau apel) prin care s-a dispus valorificarea unui bun mobil sechestrat contravine drepturilor consacrate de art.21 alin. (1) si (3), art. 44 si art.129 din Constitutie", arata CCR intr-un comunicat de presa.Decizia este definitiva si va fi comunicata celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penala.