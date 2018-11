CCR a decis: Daca esti interceptat, operatorul trebuie sa te informeze in 60 de zile

Anuntul Ralucai Turcan

Potrivit unui comunicat al CCR, plenul Curtii a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterea infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date, in ansamblul sau, precum si, in special, dispozitiile articolului 12 alineatele (1) - (5), articolul 13, articolul 14, articolul 15 alineatele (1) - (5) si articolul 16 din aceasta, obiectie formulata de un numar de 63 de deputati apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterea infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date, in ansamblul sau, precum si, in special, dispozitiile art.12 alin. (1) - (5), art.13, art.14, art.15 alin. (1) - (5) si art.16 din aceasta, sunt constitutionale in raport cu criticile formulate", precizeaza judecatorii constitutionali.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Romaniei.Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, anunta pe 16 octombrie ca PNL va sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu proiectul de lege referitor la protectia datelor cu caracter personal in procesul penal."Anuntam public ca Partidul National Liberal depune sesizare la Curtea Constitutionala impotriva legii lui Serban Nicolae care afirma ca transpune Directiva europeana cu privire la folosirea datelor cu caracter personal in procesul penal, insa, de fapt, aceasta lege, aceasta initiativa a lui Serban Nicolae - PSD modifica printr-o lege ordinara o lege organica si anume Codul de ProceduraPpenala sicu privire la mandatele de ascultare care sunt secrete si sunt date de judecatori", explica Turcan.Ea sustinea ca guvernarea PSD - ALDE foloseste cadrul european ca pretext pentru masuri antiromanesti si antieuropene. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, pe 10 octombrie, proiectul de lege privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente , in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.Proiectul prevede ca prelucrarea datelor cu caracter personal pentru realizarea activitatilor de mentinere si asigurare a ordinii si sigurantei publice se realizeaza numai daca acestea sunt prevazute de lege si sunt necesare pentru prevenirea unui pericol cel putin asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii unei persoane ori a proprietatii acesteia, precum si pentru combaterea infractiunilor."Operatorii sunt obligati sa instituie masurile organizatorice, tehnice si de procedura pentru a furniza persoanei vizate informatiile necesare potrivit prevederilor art. 13 si art. 16 - 21 si pentru a asigura transmiterea unui raspuns in legatura cu prelucrarile desfasurate in conditiile prevazute de art. 11 sau in legatura cu notificarea persoanelor vizate in cazul aparitiei unui incident de securitate", stipuleaza proiectul.In plus,La cerere, atunci cand legea nu prevede altfel, operatorul comunica persoanei vizate urmatoarele informatii suplimentare: temeiul juridic al prelucrarii, perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, in cazul in care nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectiva, daca este cazul, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, inclusiv din state terte sau organizatii internationale, orice alte informatii suplimentare, in functie de specificul activitatilor de prelucrare, in special atunci cand datele cu caracter personal sunt colectate fara stirea persoanei vizate, mai prevede proiectul de lege.