CCR a decis: Legea CSM este partial neconstitutionala si se intoarce in Parlament impreuna cu celelalte Legi ale Justitiei

In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ."Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia Legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de admitere cu unanimitate a unor texte care vizeaza diverse puncte din legea de organizare, cinci la numar", a precizat presedintele CCR, Valer Dorneanu.El a subliniat ca unul dintre textele declarate neconstitutionale de CCR se refera la alegerea presedintelui CSM, ca urmare a faptului ca textul de lege contrazicea practic prevederi exprese ale Constitutiei."Un text (declarat neconstitutional - n.red.) se refera la alegerea presedintelui si a vicepresedintilor CSM. Textul actual omitea, practic ocolea, textul constitutional care spune ca acestia se numesc in urma alegerii de catre plenul CSM. Or, textul pe care noi l-am criticat prevedea ca presedintele Sectiei de judecatori este numit practic de drept in functia de presedinte CSM si vicepresedintele, tot de drept, din randul procurorilor. Textul contrazicea prevederile constitutionale", a declarat Dorneanu.El a aratat ca un alt text declarat neconstitutional, tot cu unanimitate de voturi, viza acea reglementare care prevedea ca declaratiile membrilor CSM privind politia politica sunt controlate de Comisia de Control SRI."Unele dintre texte, care se refereau la numirea procurorilor si functiile de conducere din CSM, au fost respinse ca inadmisibile pentru ca nu au fost motivate, s-a spus doar ca sunt neconstitutionale. S-a respins cu majoriate de voturi critica cu privire la constituirea Comisiei (Comisia pentru Legile Justitiei - n.red.), cu privire la bicameralism si alte texte care vizau motive extrinseci", a mai spus Dorneanu.Amintim ca Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in calitate de for decizional , proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind cea referitoare la Inspectia Judiciara, care va functiona ca structura cu personalitate juridica in cadrul CSM.Aceasta lege a fost atacata la CCR atat de Opozitie, cat si de instanta suprema.Curtea Constitutionala s-a pronuntat pana acum pe contestatiile la modificarile legilor 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara.In ceea ce priveste modificarile la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca mai multe dispozitii sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.Legat de modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate. Curtea a stabilit insa ca nu este nicio problema de neconstitutionalitate legat de infiintarea unei sectii speciale pentru anchetarea procurorilor si judecatorilor.