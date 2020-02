CCR a decis: Ordonanta care prevede vanzarea cartelelor prepay doar cu buletinul e neconstitutionala

Ziare.

Este vorba despre OUG 62/2019 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea OUG 111/2011 privind comunicatiile electronice. Printre altele, OUG 62 reglementeaza vanzarea cartelelor prepay doar cu buletinul si prevede stocarea datelor."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi,si a constatat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2011 privind comunicatiile electronice este neconstitutionala, in ansamblul sau", a transmis CCR intr-un comunicat de presa remis martiCurtea precizeaza ca Executivul "nu a motivat in cuprinsul actului normativ criticat situatia extraordinara a carei reglementare nu putea fi amanata si nici urgenta reglementarii, limitandu-se la a justifica oportunitatea si necesitatea reglementarilor, aspecte care nu se circumscriu criteriilor de constitutionalitate prevazute de art.115 alin.(4) din Constitutie, asa cum acestea au fost dezvoltate in jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale".Totodata, CCR precizeaza ca principala modificare a OUG 111/2000 - cea referitoare la achizitionarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile pentru care plata se face in avans - a fost amanata deja de doua ori.Prima oara pana la 31 decembrie 2019, apoi pana la 31 martie 2020. Asta in conditiile in care ordonanta de modificare (62/2019) a fost publicata in Monitorul Oficial pe 3 septembrie 2019.Prin urmare, sustine Curtea, asta "dovedeste inexistenta urgentei reglementarii".Decizia CCR este definitiva si general obligatorie.Amintim ca Avocatul Poporului a formulat o exceptie de neconstitutionalitate cu privire la aceasta ordonanta de urgenta pe 12 septembrie 2019.OUG 62/2019 a fost adoptata de Guvernul Dancila , in sedinta din 27 august 2019, la putin timp dupa ce presa a relatat despre macabrul caz de la Caracal, cand desi a sunat la 112 sa anunte ca este rapita, Alexandra Macesanu nu a putut fi localizata in timp util.Vanzarea de cartele prepay doar cu buletinul a fost declarata insa neconstitutionala de CCR, inca din 2014 , pe motiv ca dispozitiile legii de atunci nu aveau un caracter precis si previzibil.Curtea Constitutionala explica in acel moment ca modalitatea prin care sunt obtinute si stocate datele de identificare ale utilizatorilor nu genereaza garantii suficiente care sa permita asigurarea unei protectii eficiente a acestora fata de riscurile de abuz sau de orice accesare si utilizare ilicita.