CCR a decis pe inca una din Legile Justitiei: Si in statutul magistratilor sunt lucruri neconstitutionale

Si prima lege se intoarce la Parlament, dar problemele grave raman

Dorneanu a spus ca probleme au fost, printre altele, la articolele ce se refera la raspunderea magistratilor, si a cerut redefinirea erorii judiciare, a relei credinte si a gravei neglijente. Mai multe detalii vom afla insa dupa publicarea comunicatului de catre CCR."Dupa o sedinta maratonica, mai exact care a durat cam cat doua maratoane, am reusit sa ne pronuntam cu privire la Legea referitoare la Statutul magistratilor. Solutiile au fost de respingere ca inadmisibile a unor texte, care se refera la nemotivarea criticilor. Am admis o serie de critici care vizeaza critici intrinseci privitoare la mai multe texte din cuprinsul legii", a spus presedintele CCR, Valer Dorneanu, citat de Mediafax.El a aratat ca multe dintre dispozitiile legii in cauza au fost declarate neconstitutionale."Au fost admise (aceste critici, n.r.) si am cerut redefinirea erorii judiciare, a relei credinte si a gravei neglijente. Pentru alta serie de texte am respins ca neintemeiate criticile", a subliniat Dorneanu.Intrebat care a fost solutia CCR referitoare la criticile PNL privind competenta presedintelui de numire a procurorilor, Dorneanu a precizat: "Unele (critici, n.r.) au fost respinse ca nemotivate, iar altele au fost admise si ele privesc mai buna definire a impartirii atributiilor intre CSM si presedintele Romaniei".El a spus ca urmeaza sa se redacteze si opinie separata, iar apoi legea se va retrimite Parlamentului pentru punere in acord cu deciziile CCR.CCR a decis si sa amane o decizie pe cea de-a treia lege, cea privind organizarea CSM, pentru data de 13 februarie.Amintim ca saptamana trecuta CCR a discutat prima dintre Legile Justitiei, cea care se refera la reorganizarea judiciare . Magistratii au decis atunci sa retrimita legea in Parlament, admitand patru chestiuni ca fiind neconstitutionale.Dupa ce Curtea a dat detalii in comunicat, insa, specialistii in drept au aratat ca cele patru chestiuni sunt minore, mai mult tehnice, insa punctele fierbinti atacate de mii de magistrati si experti au ramas in lege. Astfel, prin decizia sa, CCR a dat de exemplu unda verde infiintarii sectiei care ancheteza procurori.