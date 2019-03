CCR a decis: Se poate face referendum odata cu alegerile europarlamentare

Ziare.

com

Curtea a admis, astfel, sesizarea facuta de presedintele Romaniei in data de 17 ianuarie cu privire la legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala primita la promulgare la finalul anului trecut.Seful statului a argumentat, in sesizarea transmisa Curtii Constitutionale, ca o asemenea norma legislativa care interzice organizarea unei consultari populare odata cu desfasurarea alegerilor europarlamentare incalca prevederile constitutionale, existand decizii anterioare ale CCR in acest sens.Alegerile europarlamentare au loc in data de 26 mai.Reamintim ca inca din 2017 presedintele Iohannis a sesizat Parlamentul, iar acesta a avizat favorabil, prin vot, organizarea unui referendum pe justitie, dar pana acum nu au fost parcursi si ceilalti pasi procedurali prevazuti de lege.USR si mai multe ONG-uri i-au cerut in repetate randuri presedintelui Iohannis sa finalizeze demersurile pentru organizarea referendumului privind Justitia, in schimb, fostul presedinte al PNL Alina Gorghiu a sustinut ca el ar fi cu totul ineficient.C.B.