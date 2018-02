CCR a declarat neconstitutionale modificarile aduse de PSD legii referitoare la conducerea companiilor de stat

Ziare.

Practic, CCR a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art.1 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, obiectie formulata de un numar de 64 deputati PNL."Am admis aceasta sesizare in principalLegea a plecat de la initiator cu vreo trei exceptii de la aplicarea OUG, intr-o Camera s-au mai adaugat 30 si in alta Camera s-a triplat numarul, ca sa fie trecute toate acestea prin ambele Camere", a precizat presedintele CCR, Valer Dorneanu."Pe de alta parte, legea modificatoare cuprinde un text neconstitutional potrivit caruia Guvernul, la randul lui, poate sa adauge cate alte intreprinderi vrea ca sa le excepteze de la prevederile legii in vigoare", a adaugat Dorneanu. Camera Deputatilor a adoptat, in 20 iunie, un proiect de aprobare a OUG 29/2017, data de Guvernul Grindeanu , care modifica legea privind guvernanta corporativa si OUG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, PNL sustinand ca PSD vrea sa readuca sub controlul sau companiile de stat.Proiectul de lege modifica articolele 2 si 3 ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, stabilind ca prevederile OUG se aplica inclusiv la urmatoarele intreprinderi publice: institutiile financiare si societatile de servicii de investitii financiare si societatile de a investitiilor prevazute de OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; societatile a caror activitate este reglementata de Legea 32/2000 privind activitatea si supravegherea intermediarilor in asigurari si reasigurari, fiind prevazut si ca "sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei OUG Regia Autonoma Rasirom, Compania Nationala Romtehica si institutiile de credit prevazute de OUG 99/2006".Prin modificarile aduse se creeaza cadrul legal pentru redistribuirea ca dividende suplimentare sau, in cazul regiilor autonome, ca varsaminte la bugetul de stat sau local, a profitului repartizat la alte rezerve in anii anteriori, ca sursa proprie de finantare si care nu a fost utilizat conform destinatiilor initiale.La data intrarii in vigoare a ordonantei inceteaza de drept procedurile de selectie a membrilor consiliului de administratie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere si membrilor directoratului la institutiile de credit, declansat conform OUG 109/2011, precum si contractele incheiate in legatura cu aceste proceduri de selectie cu expertii independenti specializati in recrutarea resurselor umane, daca este cazul.Opozitia a criticat modificarile aduse celor doua ordonante."PNL a votat impotriva acestui act normativ, pentru ca readuce Romania la situatia in care toate companiile de stat si cele pentru care s-a inceput procedura pentru management privat vor reveni sub controlul PSD si asa cum ati facut si pana acum nu veti face altceva decat sa le duceti catre pierdere si catre insolventa", a declarat deputatul PNL Dan Vilceanu.