CCR a fost sesizata pe angajarea raspunderii pe buget. Parlamentul si Guvernul trebuie sa transmita punctele de vedere

Potrivit unui comunicat al CCR, magistratii au fost sesizati cu cererile de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre Guvern si Parlament cu privire la Legea bugetului de stat pe anul 2020, formulate de catre presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor."Conform procedurii prevazute de art.35 alin.(1) din Legea nr.47/1992, Curtea Constitutionala a stabilit termenul de 10 ianuarie 2020 pentru ca partile aflate in conflict sa isi exprime, in scris, punctul de vedere asupra continutului conflictelor si a eventualelor cai de solutionare a acestora", se precizeaza in comunicat.Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu , a anuntat luni ca va ataca la CCR adoptarea bugetului de stat prin angajarea raspunderii Guvernului."Bugetul de stat, deoarece a fost asumare a raspunderii de catre Guvernul Romaniei si de catre Orban, va fi atacat astazi de catre mine si de catre presedintele Senatului ca si conflict constitutional la CCR (...). Nu exista precedent in Europa ca un guvern democratic sa vina cu un buget fara sa fie dezbateri in Parlament.De la Ceausescu, Romania nu a mai cunoscut asa ceva, de 30 de ani. Chiar daca nu vom reusi sa stopam acest buget, cu certitudine, daca decizia ne va fi favorabila, vom stopa ca altcineva in viitor sa faca acest lucru. Cu alte cuvinte, Ludovic Orban va intra in istorie ca primul prim-ministru care si-a permis acest lucru, nu numai din Romania, ci din Europa democratica", a spus Ciolacu.