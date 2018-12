CCR a motivat decizia care declara neconstitutionale doua articole din Codurile Penale

Ziare.

Articole contestate au fost: art.595 din Codul de procedura penala, (exceptie ridicata de Remus Adrian Borza in Dosarul nr.3514/2/2016 al Curtii de Apel Bucuresti) si art.4 din Codul penal si art.595 din Codul de procedura penala (exceptie ridicata de Viorel Popescu in Dosarul nr.2499/93/2016 al Tribunalului Ilfov).Continutul celor doua articole:Art.4 din Codul penal: "Legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. In acest caz, executarea pedepselor, a masurilor educative si a masurilor de siguranta, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi".Art.595 alin. (1) din Codul de procedura penala: " (1) Cand dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare sau a hotararii prin care s-a aplicat o masura educativa intervine o lege ce nu mai prevede ca infractiune fapta pentru care s-a pronuntat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsa sau o masura educativa mai usoara decat cea care se executa ori urmeaza a se executa, instanta ia masuri pentru aducerea la indeplinire, dupa caz, a dispozitiilor art.4 si 6 din Codul penal".In motivare se arata ca: "art.4 dispune ca, daca legea penala noua dezincrimineaza o anumita fapta, executarea pedepselor, masurilor educative si masurilor de siguranta continute intr-o hotarare judecatoreasca definitiva pronuntate in temeiul legii penale vechi (abrogate) si toate consecintele penale ale respectivei hotarari judecatoresti inceteaza.La randul sau, art.595 din Codul de procedura penala prevede ca atunci cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari penale intemeiata pe legea penala veche, intervine legea penala noua dezincriminatoare, instanta judecatoreasca de executare aplica art.4 din Codul penal".Solutia legislativa criticata nu vizeaza insa ipoteza in care legea penala incriminatoare este constatata neconstitutionala, caz in care ea inceteaza sa mai produca efecte juridice, sau este afectata in orice alt mod printr-o decizie a Curtii Constitutionale (o decizie de constitutionalitate cu o anumita interpretare obligatorie sau considerentele unei decizii).Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, iar dispozitiile art.595 din Codul de procedura penala cu referire la art.4 din Codul penal afecteaza prevederile constitutionale, in masura in care nu permit unui condamnat definitiv intr-o cauza penala sa ceara aplicarea prevederilor art.4 din Codul penal, in situatia in care norma de incriminare a unei fapte penale este constatata neconstitutionala intr-o alta cauza (iar neconstitutionalitatea are ca efect dezincriminarea faptei penale).Tribunalul Ilfov- Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece dispozitiile legale criticate se aplica in mod egal tuturor destinatarilor normei juridice, asigurand respectarea principiilor autoritatii de lucru judecat, al securitatii juridice si al separatiei puterilor in stat.Curtea constata ca art.4 din Codul penal referitor la Aplicarea legii penale de dezincriminare succede, in economia reglementarilor referitoare la aplicarea in timp a legii penale, principiului activitatii legii si reprezinta o prima situatie derogatorie de la acesta, in sensul producerii efectelor (favorabile destinatarilor normei) unei legi penale si asupra situatii lor juridice nascute anterior intrarii sale in vigoare."Astfel, dezincriminarile intervin atat prin intermediul abrogarii/modificarii textelor legale preexistente, dar si prin intermediul deciziei Curtii Constitutionale prin care se admite exceptia de neconstitutionalitate a unei norme de incriminare, cu consecinta constatarii neconstitutionalitatii intregului text de incriminare", se arata in motivarea Curtii Constitutionale.Acelasi document mentionaza ca: "intrucat efectele deciziei de admitere, pronuntate de Curtea Constitutionala, privind o norma de incriminare trebuie sa fie imediate, aplicabile atat in cauzele pendinte, cat si in cele definitiv judecate, Curtea constata ca solutia legislativa cuprinsa in art.595 alin. (1) din Codul de procedura penala, care nu prevede si decizia Curtii Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea unei norme de incriminare ca un caz de inlaturare sau modificare a pedepsei/masurii educative, si solutia legislativa cuprinsa in art.4 din Codul penal, care nu asimileaza efectele unei decizii a Curtii Constitutionale prin care se constata neconstitutionalitatea unei norme de incriminare cu efectele unei legi penale de dezincriminare, afecteaza dispozitiile constitutionale".In motivarea Curtii, judecatoarea Livia Stanciu are opinie separata. Printre altele, aceasta arata ca: "decizia Curtii Constitutionale nu poate aduce atingere unor drepturi definitiv castigate sau situatiilor juridice deja constituite, intrucat s-ar nega, in mod nepermis, autoritatea de lucru judecat a hotararilor judecatoresti definitive.Incidenta deciziei de admitere a instantei de contencios constitutional in astfel de cauze ar echivala cu atribuirea de efecte ex tunc actului jurisdictional al Curtii, cu incalcarea dispozitiilor art.147 alin. (4) din Legea fundamentala (a se vedea Decizia nr.126 din 3 martie 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 51 Partea I, nr.185 din 11 martie 2016, par.24, 25, 27) ".