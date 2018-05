CCR a respins ca inadmisibila sesizarea lui Iohannis pe prima dintre Legile Justitiei

Ziare.

In sesizarea transmisa CCR, Iohannis se referea si la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, spunand ca limitarea numarului de posturi la 15 contravine chiar rolului Ministerului Public, legiuitorul creand o structura deosebit de supla prin raportare la competentele atribuite si prin raportare la importanta cauzelor pe care le instrumenteaza.In 2 mai, presedintele Klaus Iohannis anunta ca trimite la Curtea Constitutionala intregul pachet al legilor justitiei si sesizeaza si Comisia de la Venetia , el adresand si un apel CCR sa nu se grabeasca si sa conlucreze cu organismul european.Presedintele preciza ca, dupa ce Curtea Constitutionala se va exprima asupra actelor normative, va face o noua analiza a legilor si va decide atunci daca se impune o noua reexaminare a celor trei legi de catre Parlament.El spunea ca cele trei legi nu sunt deplin adecvate nici cadrului constitutional intern.In privinta Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, seful statului spunea ca a constatat ca, in forma la care a ajuns, dupa ce a fost o data reexaminata de Parlament, inca mai ridica probleme: "Noile reguli privind admiterea in magistratura pot avea consecinte importante asupra functionarii instantelor cu riscul de a bloca actul de justitie. Apoi, sunt create noi structuri, menite nu sa eficientizeze justitia, ci sa timoreze magistratii. In paralel, sunt eliminate garantii ale independentei organizatorice a justitiei, prin cresterea rolului Ministrului Justitiei in detrimentul CSM".In sesizarea transmisa in 4 mai CCR , presedintele Iohannis arata ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, in forma ajunsa la promulgare dupa ce a fost trimisa de trei ori Curtii Constitutionale si a fost reexaminta de catre Parlament pentru a fi pusa de acord cu deciziile de neconstitutionalitate adoptate de jurisdictia constitutionala, inca mai contine unele prevederi neconstitutionale.Iohannis arata ca unele dintre prevederile legii incalca dispozitiile art. 1 alin. (3) si alin. (5), ale art. 11, ale art. 16 alin. (1), ale art. 26, ale 61 alin. (1), ale art. 69, ale art. 124 alin. (3), ale art. 125 alin. (2), art. 133 alin. (1), ale art. 132 alin. (1), ale art. 134 alin. (2) si alin. (4), precum si pe cele ale art. 147 alin. (2) din Constitutie.