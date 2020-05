CCR a respins legile PSD de amanare a ratelor si suspendare a platii la utilitati

Ziare.

De asemenea, a fost declarata neconstitutionala si legea care prevedea suspendarea platii la utilitati timp de 3 luni, conform Digi24 Aceste acte normative au fost atacate la Curtea Constitutionala de liberali Legea PSD de amanare a ratelor a fost adoptata la inceputul lunii aprilie, perioada in care si guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care romanii care au credite la banci pot suspenda plata ratelor cu pana la 9 luni.Legea initiata de social-democrati prevede insa suspendarea, la cerere, a obligatiei de restituire a imprumuturilor si dobanzilor aferente pentru creditele contractate de catre persoanele fizice si companii.Scutirea la plata ratelor si dobanzilor creditelor bancare se aproba pentru persoanele fizice care sunt in somaj tehnic sau somaj total.Scutirea de la plata se aplica pe perioada starii de urgenta plus 30 de zile.PNL a anuntat, ulterior, ca ataca la CCR proiectele referitoare la amanarea platii ratelor bancare si suspendarea platii la utilitati. Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, sustinea ca cele doua legi sunt populiste, "scrise parca de Viorica Dancila si Danut Andrusca".Potrivit liderului deputatilor liberali, Florin Roman, PSD a dat dovada, prin promovarea celor doua proiecte, de "populism desantat"."Intr-un exercitiu de populism desantat, PSD a promovat doua proiecte de lege, referitoare la amanarea platii ratelor bancare si suspendarea platii la utilitati, scrise parca de Viorica Dancila si Danut Andrusca.Brat la brat cu Marcel Ciolacu au votat si cei care vorbesc in spatiul public de valori democratice, dovada ca populismul si iresponsabilitatea nu au culoare politica", a spus Florin Roman.Acesta sustinea ca peste 95% din masuri au fost luate deja de Guvern.