CCR a respins sesizarea facuta de Iohannis privind legea care modifica regimul armelor si munitiilor

"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respins obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor este constitutionala in raport cu criticile formulate", se precizeaza in minuta deciziei.Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, pe 9 iulie, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la aceasta lege.Seful statului solicita CCR sa constate ca legea este neconstitutionala in ansamblul sau.Potrivit sesizarii, actul normativ incalca prevederile constitutionale care consacra principiul legalitatii, pe cele privind principiul bicameralismului, precum si prevederile referitoare la rolul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii."Camera Deputatilor, adoptand in calitate de Camera decizionala Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, a sustras dezbaterii si adoptarii primei Camere sesizate completari care vizeaza aspecte importante ale legii, precum impunerea unor conditii mai restrictive de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale, prin extinderea sferei persoanelor care nu pot obtine aceasta autorizatie la toate persoanele inculpate de savarsirea unei fapte penale, cu intentie, ceea ce contravine art. 61 alin. (2) si art. 75 alin. (1) din Constitutie", se mai arata in sesizare.