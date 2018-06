CCR a respins sesizarile Opozitiei si Inaltei Curti pe Statutul magistratilor. Care e stadiul celor trei legi ale Justitiei

Ce urmeaza

In ce stadiu se afla celelalte doua legi

Ziare.

com

Conform documentului, plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, formulata de un numar de 97 de deputati, si obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului I punctul 151 (cu referire la articolul 96 alineatul (3) si (4) ) din Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004, formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Cele doua obiectii au fost conexate de Curtea Constitutionala.In urma deliberarilor, CCR, cu majoritate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile criticate sunt constitutionale.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Romaniei. PNL a depus pe 24 mai, la CCR, sesizarea de neconstitutionalitate asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Documentul este semnat de deputatii PNL si USR."In urma reexaminarii initiativei legislative, ca urmare a pronuntarii Deciziei Curtii nr. 252/2018, am sesizat CCR cu neconstitutionalitatea a sase dintre textele normative astfel adoptate.Sesizarea vine dupa ce coalitia PSD - ALDE a impus solutii legislative de o calitate foarte scazuta, la minime istorice, unele dintre norme depasind si limitele reexaminarii si, de asemenea, fiind neclare, impredictibile pentru o viitoare aplicare.Astfel, patru texte normative au fost modificate cu depasirea limitelor legale ale reexaminarii, dispozitiile criticate nu au facut obiectul controlului de constitutionalitate, iar completarea acestora nu reprezenta o corelare legislativa si nici nu se regaseau intr-o legatura indisolubila cu dispozitiile declarate neconstitutionale", se arata in sesizarea PNL.Liberalii mentioneaza ca articolul 3 alineatul (12) din Legea nr. 303/2004 - "procurorii numiti de presedintele Romaniei se bucura de stabilitate" - excede deciziei CCR, dispozitiile art. 3 nu au facut obiectul controlului de constitutionalitate, iar completarea acestuia nu reprezinta o corelare legislativa si nici nu se regaseste intr-o legatura indisolubila cu dispozitiile declarate neconstitutionale.Tot pe 24 mai, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la modificarile aduse legii privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Instanta suprema precizeaza in documentul transmis CCR ca s-a decis sesizarea Curtii cu privire la neconstitutionalitatea articolului I punctul 151 cu referire la articolul 96 alineatul 3 si 4 din Legea 303/2004 in raport cu articolul 147 alineatul 2 din Constitutie, precum si in raport cu articolul 1 alineatul 5 din Constitutie in componenta sa referitoare la calitatea legii.Sursa mentionata arata ca in cuprinsul dispozitiilor articolului 96 alineatul (3) litera a), in forma modificata, legiuitorul se refera la "incalcarea evidenta a dispozitiilor legale de drept material si procesual" si la "incalcarea grava a drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime", iar in cuprinsul dispozitiilor articolului 96 alineatul (3) litera b), in forma modificata, se face referire la o hotarare judecatoreasca definitiva "in mod evident contrara legii" si la afectarea grava a drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime, formulari care prezinta un caracter general si imprecis, care nu permit identificarea clara a ipotezelor in care exista eroarea judiciara.Dupa ce Curtea a respins sesizarile Opozitiei si Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind modificarile aduse Legii 303/2004, aceasta va ajunge la presedintele Klaus Iohannis, care o poate promulga, intoarce in Parlament pentru reexaminare sau ataca si el la CCR.In ce priveste celelalte doua Legi ale Justitiei, amintim ca luni Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, in forma initiala, respingand astfel cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a initiativei legislative. Presedintele Klaus Iohannis a retrimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, proiectul de modificare a Legii 304/2004 , iar in prealabil sesizase Curtea Constitutionala a Romaniei asupra neconstitutionalitatii actului normativ, insa cererea i-a fost respinsa, judecatorii CCR motivand ca presedintele a depasit termenul legal de sesizare a institutiei.Referitor la Legea 317/2004 privind organizarea CSM (Consiliul Superior al Magistraturii), amintim ca Iohannis a sesizat, pe 11 mai, Curtea Constitutionala cu privire la aceasta lege.Pe 5 iunie, insa, CCR a respins sesizarea presedintelui , pe motiv ca a fost depasit termenul de sesizare.