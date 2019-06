CCR a stabilit cand va discuta validarea rezultatelor referendumului pe Justitie

Ziare.

com

Potrivit art. 146 lit. i) din Constitutie, CCR "vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia".De asemenea, art. 46, 47 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, prevede ca plenul CCR decide, cu o majoritate de doua treimi, asupra valabilitatii referendumului.Hotararea Curtii Constitutionale stabileste daca a fost respectata procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia. Inaintea publicarii in Monitorul Oficial, hotararea se prezinta Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite in sedinta comuna.Biroul Electoral Central a anuntat, luni, rezultatele finale ale referendumului din 26 mai.La prima intrebare, privind interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie, numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "da" a fost de 6.459.383, in timp ce pentru "nu" au optat 1.059.678. Numarul voturilor nule: 403.530.La intrebarea a doua, privind interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare, corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct CCR cu privire la ordonante, numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "da" a fost de 6.477.865, iar pentru "nu" - 1.038.916. Numarul voturilor nule: 407.088.