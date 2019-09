CCR a stabilit primul termen pentru conflictul cu presedintele reclamat de guvern

Ziare.

Potrivit art. 35 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, presedintele CCR, dupa ce primeste cererea, o comunica partilor aflate in conflict, solicitandu-le sa isi exprime in scris, in termenul stabilit, punctul de vedere asupra continutului conflictului si eventualelor cai de solutionare a acestuia, desemnand totodata un judecator-raportor.Miercuri, premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala pe aceasta tema."Este absolut incalificabil modul in care candidatul Iohannis se foloseste de tribuna oficiala a Administratiei Prezidentiale pentru a-si lansa mesajele de campanie. Miercurea trecuta refuza nejustificat numirea de ministri in Guvernul Romaniei. O saptamana mai tarziu, domnul Iohannis blocheaza din nou numirea ministrilor interimari in Guvernul Romaniei, refuzand de data aceasta sa dea un raspuns. Suntem intr-o situatie fara precedent, o situatie de confuzie si dezechilibru generata de comportamentul iresponsabil si egoist al presedintelui. Domnul presedinte Iohannis are obsesia blocajelor. (...)Si pentru ca romanii merita sa nu fie implicati si sacrificati de catre presedinte in numele ambitiei prezidentiale, Guvernul Romaniei va sesiza Curtea Constitutionala pentru a reclama un conflict juridic cu seful statului. Romanii nu au de ce sa asiste la acest spectacol de prost gust pe care il fac cei carora le-au dat votul. Fie ca realizeaza sau nu, tot la vot vor fi sanctionati pentru toate aceste dovezi de egoism, de inconstienta si de lipsa de responsabilitate pentru tara", a sustinut Dancila.Citeste si care sunt efectele acestei crize politice si ce deznodamant ar putea avea: Guvernul, blocat de jocuri politice? Iohannis va fi obligat de CCR sa numeasca interimarii, iar in Parlament se ajunge mult mai tarziu