CCR acuza lipsa unei atitudini rationale a Parlamentului: Se incurajeaza savarsirea de infractiuni! (motivare)

lipsa a unei atitudini rationale a legiuitorului (Parlamentul - n.red.) fata de fenomenul infractional si o slabire, fara precedent, a rolului sanctionator al hotararii judecatoresti de condamnare

Se incurajeaza, astfel, savarsirea de infractiuni

Ziare.

com

Este vorba de hotararea prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, Inalta Curte de Casatie si Justitie, PNL, PMP si USR privind modificarile aduse Codului Penal si Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie."Astfel, ori de cate ori reglementarea in vigoare prevede o fractie de executat de minim trei patrimi, noua reglementare impune doua treimi, in loc de doua treimi impune jumatate, in loc de jumatate impune o treime sau in loc de o treime prevede o patrime.Rezulta, asadar, ca legiuitorul a redus sensibil fractiile care trebuie executate din durata pedepselor pentru ca, in speta, condamnatul sa aiba vocatie la acordarea masurii de liberare conditionata.Desi legiuitorul are competenta de a structura conditiile liberarii conditionate, acesta trebuie insa sa tina cont de politica sa penala, astfel cum a fost configurata la adoptarea Codului Penal", se precizeaza in motivare.Curtea constata ca noua solutie legislativa reduce fractiile de pedeapsa de executat, pentru ca un condamnat sa aiba vocatie la liberare conditionata, sub cele prevazute in vechea reglementare din 1969, iar in privinta condamnatilor care au implinit varsta de 60 de ani s-a revenit la fractiile de pedeapsa din vechea reglementare."Insa ceea ce ii scapa legiuitorului este faptul ca, fata de vechea reglementare, maximul special al pedepselor este mult diminuat, astfel ca si pedepsele aplicate sunt mai mici. Or, a reduce atat maximul special al pedepselor, cat si fractiile care se raporteaza la acestea releva o, avand in vedere regimul extrem de favorabil al liberarii conditionate", precizeaza CCR.In opinia judecatorilor constitutionali, o asemenea masura deturneaza finalitatea si scopul pedepsei, precum si vocatia la liberare conditionata, rolul punitiv al justitiei penale fiind zadarnicit, din moment ce executarea in integralitate a pedepsei devine exceptia, iar vocatia liberarii conditionate devine regula."Prin limitarea minima a libertatii individuale a condamnatului, ipoteza care determina mari semne de intrebare cu privire la indreptarea acestuia,Mai mult, este afectata autoritatea puterii judecatoresti, in sensul ca Parlamentul zadarniceste actul prin care aceasta se exprima, respectiv hotararea judecatoreasca", se mentioneaza in motivare. CCR a admis partial, pe 25 octombrie 2018, sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, Inalta Curte de Casatie si Justitie, PNL, PMP si USR privind modificarile aduse Codului Penal si Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.Judecatorii au stabilit, printre altele, ca modificarile aduse infractiunilor de abuz in serviciu si trafic de influenta sunt neconstitutionale si au respins contestatiile cu privire la abrogarea infractiunii de neglijenta in serviciu.