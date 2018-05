CCR admite sesizarea Guvernului: Kovesi ar fi trebuit revocata de Iohannis. Ce urmeaza

Ce spun Iohannis si Parchetul General

Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie."S-a admis cererea Guvernului. Vom publica minuta sedintei si acolo va fi indicata calea de rezolvare a conflictului", a spus presedintele Curtii, Valer Dorneanu."Laura Codruta Kovesi ar fi trebuit revocata de presedinte", a adaugat seful CCR.Acum ramane de vazut cum vor motiva judecatorii CCR aceasta decizie.Inainte cu putin timp ca CCR sa anunte hotararea luata in acest caz, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca, "indiferent ce va decide curtea, voi astepta decizia, motivatia, voi citi si voi actiona in consecinta".Intr-o postare pe pagina de Facebook , Ministerul Public anunta ca a luat act de decizia CCR si asteapta motivarea acesteia., a precizat intr-o interventie telefonica la Digi24 ca trebuie asteptata motivarea deciziei de azi a Curtii, pentru a se putea stabili ce se intampla in continuare, insa,Desi CCR nu are un termen limita pentru redactarea motivarii, este de asteptat sa se procedeze cu celeritate, datorita importantei subiectului, a mai spus acesta."In acest moment, eu nu mai vad niciun rost al CSM in procedura de revocare, totul ramane la mana ministrului Justitiei. Prin aceasta decizie se regandeste statutul procurorilor din Romania", a mai punctat judecatorul Cristi Danilet.La randul sau,, a subliniat la Digi24 ca trebuie asteptata motivarea deciziei de azi, insa problema tine de modul in care e prevazuta in lege nominalizarea si revocarea procurorilor de la varful sistemului, procedura care "poate afecta independenta Justitiei"."Esenta e in legea 303 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Aici merita o discutie serioasa in Parlament. Comisia Europeana, in mai multe rapoarte MCV, atrage atentia asupra acestui lucru si cere autoritatilor romane sa sesizeze Comisia de la Venetia. Acest lucru nu s-a intamplat, iar", a mai declarat acesta.Intrebat care mai e rolul presedintelui sau al CSM in procedura de revocare a procurorilor sefi, Horatius Dumbrava a raspuns: "Haideti sa vedem motivarea CCR, sa vedem cum suna argumentele".Deputatul PSD Eugen Nicolicea arata ca, in functie de motivarea CCR, seful statului ar putea fi obligat sa o revoce pe sefa DNA."Sunt mai multe, de la obligatia de a emite decretul de revocare pana la refacerea motivarii, stiti ca domnul presedinte a avut o motivare bazata pe oportunitate, ceea ce nu e de acceptat.La final, ceea ce a scrie CCR negru pe alb masuri de rezolvari. Dupa cum stiti, Curtea a admis existenta acestui conflict, dar nu ne-a precizat nimic cu privire la modalitatea de solutionare a conflictului. Nici in sensul pe care l-a spus, nici in sens contrar. Curtea, cand va publica motivatia, considerentele, acolo vom gasi si dezlegarea conflictului", a explicat Eugen Nicolicea Amintim ca, pe 22 februarie, ministrul Toader a cerut revocarea sefei DNA, retinand in sarcina acesteia 20 de "acte si fapte de netolerat". Printre acestea, Toader a mentionat ancheta in cazul OUG 13, refuzul de a se prezenta la audierile din Parlament, falsurile din dosare, lipsa unei reactii adecvate in cazul presupuselor abuzuri de la DNA Ploiesti, precum si afectarea imaginii Romaniei prin dezinformarea forurilor europene.Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va da curs cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi, argumentand ca motivele invocate de Tudorel Toader nu au fost de natura sa il convinga.Guvernul a atacat la CCR aceasta decizie a sefului statului.Pe 10 mai, atat ministrul Justitiei, cat si Presedintia si-au sustinut punctele de vedere la CCR referitor la procedura revocarii sefului DNA.