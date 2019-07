CCR amana a saptea oara o decizie privind Codurile Penale

Ziare.

Potrivit unor oficiali ai CCR, judecatorii constitutionali au reusit sa incheie joi dezbaterile pe aceste sesizari, insa au amanat luarea unei decizii. Aceasta este a saptea oara cand se amana acest caz.Asta dupa ce si miercuri CCR amanase pronuntarea pe sesizarile formulate de USR, PNL si de presedintele Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului Penal si Codului de Procedura Penala.Sesizarile se refera la Legea pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal, precum si a Legii 78/2000 pentru prevenirea si sanctionarea faptelor de coruptie, dar si la Legea pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Judecatorii CCR au decis deja in mai multe randuri amanarea pronuntarii asupra sesizarilor depuse de Opozitie si de seful statului.CCR a mai avut aceste sesizari pe ordinea de zi, si in 22 mai, in 28 mai, in 4 iunie in 26 iunie si in 4 iulie.Uniunea Salvati Romania a depus, impreuna cu PNL, doua sesizari de neconstitutionalitate, sustinand ca, prin aceste proiecte de lege, se aduc peste 300 de modificari "nocive" CP si CPP.USR considera ca toate aceste modificari vin in contradictie nu doar cu statul de drept, "subrezind politica penala a Romaniei" si favorizand infractorii, ci si cu Legea fundamentala.Seful statului a mentionat in sesizare ca legea privind modificarea Codului Penal a fost supusa controlului anterior de constitutionalitate, prin Decizia 650/2018 CCR constatand neconstitutionalitatea unora dintre dispozitiile sale, insa, in procedura reexaminarii, Parlamentul a adoptat actul normativ criticat cu depasirea limitelor fixate de Curtea Constitutionala.Camera Deputatilor a adoptat, pe 24 aprilie, ca for decizional, proiectele pentru modificarea CP si CPP. Procedura parlamentara a fost reluata dupa ce lui Tudorel Toader i s-a reprosat ca nu initiaza OUG pentru aceste modificari. Ulterior, Toader a demisionat din functia de ministru al Justitiei, in loc fiind numita Ana Birchall.