CCR amana dezbaterea pe completurile specializate pana dupa ultimul termen din procesul lui Dragnea

Salvarea lui Dragnea

Argumentele lui Iordache si Tarcea

Decizia magistratilor CCR vine dupa ce si in sedinta de miercuri a fost amanata pronuntarea pe sesizare.Dezbaterile vor fi reluate vineri, 19 aprilie."In ziua de 11 aprilie 2019, Plenul Curtii Constitutionale (...) a reluat deliberarile asupra cererii formulate de presedintele Camerei Deputatilor de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de o parte, si Parlamentul Romaniei, pe de alta parte, constand, in esenta, in refuzul explicit al Inaltei Curti de Casatie si Justitie de a aplica o lege adoptata de Parlament si a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 19 aprilie 2019", se arata intr-un comunicat de presa postat pe site-ul institutiei.Este vorba chiar de exceptia ridicata de avocatii lui Liviu Dragnea in procesul Angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman (Dosarul "Bombonica"), in care politicianul contesta o condamnare pe fond la 3 ani si 6 luni cu executare.Practic, seful PSD cere, prin avocatii sai, sa se constate ca primul complet care l-a judecat, cel de fond, nu a fost legal constituit si judecata sa se reia de la zero.Pentru liderul PSD, decizia CCR privind completurile specializate si momentul in care va fi luata aceasta sunt cruciale. Ultimul termen in procesul lui Liviu Dragnea este luni, 15 aprilie, dupa care este de asteptat ca judecatorii sa ramana in pronuntare.Daca instanta il va gasi vinovat, Dragnea va merge la inchisoare.In functie de cat vor dura deliberarile completului care il judeca, decizia CCR ar putea veni inainte sau dupa momentul in care judecatorii ICCJ vor anunta sentintele.In cazul in care CCR constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala, la Inalta Curte s-ar repeta situatia din cazul completurilor de 5 judecatori. O parte din sentinte vor fi anulate, cazurile vor fi rejudecate, iar Inalta Curte ar trebui sa formeze astfel de completuri.Liviu Dragnea ar reveni la prima zi de judecata in fata primei instante, iar terminarea procesului pana la implinirea prescriptiei ar fi practic imposibila.CCR a luat in dezbatere sesizarea miercuri. Cu aceasta ocazie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a afirmat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.In replica, presedintele Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a aratat ca Iordache a formulat sesizarea in cazul completurilor specializate cu incalcarea vointei Curtii Constitutionale, care a stabilit anterior, cu referire la functia de prim-ministru, ca atributiile constitutionale nu pot fi delegate.Anterior, Tarcea declarase ca in ultimii 15 ani au fost solutionate de instanta suprema 170 de dosare care intra sub incidenta legii privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie Pe 25 martie, Iordache anunta ca a sesizat CCR privind un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Instanta suprema . Sesizarea a fost facuta in perioada in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile lui Florin Iordache.