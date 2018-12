CCR anunta azi decizia mult asteptata in cazul protocoalelor SRI-Parchet

Ziare.

com

Plenul CCR a luat in dezbatere, marti, cererea de solutionare a conflictului juridic.Ulterior, Curtea Constitutionala a anuntat ca, avand nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amanarea pronuntarii la data de 13 decembrie 2018. La sedinta din 28 noiembrie Curtea Constitutionala a dezbatut prima data cererea. Dupa audierea partilor, judecatorii constitutionali au decis amanarea pronuntarii avand nevoie de timp pentru a delibera. Sesizarea a fost depusa la Curtea Constitutionala in 8 octombrie , fiind semnata de catre vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, caruia presedintele Camerei, Liviu Dragnea, i-a delegat atributiile in aceeasi zi.