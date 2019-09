CCR anunta oficial ce trebuie sa faca Iohannis "de indata" referitor la ministri. Birchall pleaca de la Justitie

Ziare.

com

"Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul dispozitiilor art.146 lit.e) din Constitutie si ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), precum si ale art.34, art.35 si art.36 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre primul-ministru, pe de o parte si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, cerere formulata de primul-ministru", a transmis CCR intr-un comunicat de presa.Astfel CCR a decis cu majoritate de voturi ca exista "un conflict juridic de natura constitutionala intre primul-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, determinat de refuzul revocarii unor ministri, la propunerea primului-ministru, potrivit art.85 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si de refuzul tacit al Presedintelui Romaniei de a numi ministri interimari, la propunerea primului-ministru, potrivit art.107 alin.(3) din Constitutia Romaniei, republicata".Magistratii CCR au decis ca "Presedintele Romaniei urmeaza sa emita de indata decretele de revocare a ministrilor, solicitate de primul-ministru prin adresele nr.5/5321 si nr.5/5324 din 26 august 2019, precum si decretele de desemnare a ministrilor interimari propusi prin adresele nr.5/5362, nr.5/5363 si nr.5/5364 din 27 august 2019".Prin urmare, Klaus Iohannis trebuie sa o revoce pe Ana Birchall din functia de ministru al Justitiei.Totodata, seful statului trebuie sa ii numeasca interimari pe Niculae Badalau la Energie, Ioan Denes la Mediu si Stefan Radu Oprea la Relatia cu Parlamentul, dupa iesirea ALDE de la guvernare si demisia ministrilor partidului condus de Calin Popescu Tariceanu. Potrivit legii, interimatul la un minister dureaza 45 de zile.De asemenea, "Klaus Iohannis urmeaza sa raspunda, de indata, in scris si motivat, cu privire la refuzul propunerilor de numire in functia de ministru titular, inaintate de primul-ministru prin adresele nr.5/5321, nr.5/5322, nr.5/5323, nr.5/5324, nr.5/5325 din 26 august 2019", arata comunicatul Curtii.Judecatorii Curtii au constatat, cu unanimitate de voturi, ca "nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, generat de refuzul Presedintelui de a numi ministrii titulari propusi de primul-ministru prin adresele nr.5/5321, nr.5/5322, nr.5/5323, nr.5/5324 si nr.5/5325 din 26 august 2019", mai arata sursa citata.Asta inseamna ca nu exista un conflict de natura juridica cu privire la propunerea ca ministru plin a Danei Girbovan la Justitie, a lui Mihai Fifor la MAI, a senatorului Serban Valeca la portofoliul Educatie, a Anei Birchall ca vicepremier pentru parteneriate si Iulian Iancu ca vicepremier pe probleme economice, propuneri trimise pe 26 august de premier la Cotroceni.Pe 28 august, presedintele Klaus Iohannis a refuzat remanierea propusa de seful Executivului.Decizia CCR de miercuri este definitiva si general obligatorie si se comunica, prim-ministrului si Presedintelui Romaniei si se publica in Monitorul Oficial.