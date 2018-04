CCR dezbate sesizarea lui Iohannis pe legea privind statutul functionarului public parlamentar

Ziare.

Iohannis a trimis o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii, invocand, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat cu incalcarea principiului bicameralismului.Potrivit Administratiei Prezidentiale, legea a fost respinsa de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, in sedinta din 8 iunie 2016, fiind adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 6 februarie 2018, intr-o forma diferita fata de cea respinsa de Senat, cu incalcarea principiului bicameralismului.In plus, Iohannis sustine ca articolul II din legea supusa controlului, care vizeaza actualizarea pensiilor de serviciu, instituie "un privilegiu nejustificat obiectiv si rational pentru functionarii publici parlamentari si, implicit, pentru personalul asimilat acestora fata de alte categorii de personal mentionate chiar in OUG 59/2017, categorii ce beneficiaza de pensie de serviciu".