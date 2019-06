CCR da unda verde legii gandite de Catalin Radulescu si Andreea Cosma, care redefineste operatiunile financiare ilicite

Atacata a doua oara la CCR

Decizia a fost luata cu majoritate de voturi. Prin urmare, legea adoptata de Parlament a fost declarata constitutionala de catre judecatorii Curtii.Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputatilor in sedinta din 16 aprilie 2019, in calitatea de camera decizionala.In Legea pentru modificarea articolului 12 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:" (2) In sensul prezentei legi, operatiunile financiare constau in operatiuni care antreneaza circulatia de capital, operatiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, in burse, in asigurari, in plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale.Pentru a fi efectuate ca acte de comert, operatiunile financiare trebuie sa constituie o actiune de intermediere in circulatia bunurilor facuta in mod organizat si sistematic, in scopul obtinerii de profit".Actul normativ este atacat pentru a doua oara la CCR. In septembrie 2018, CCR declarase neconstitutionala o modificare majora adusa Legii 78/2000 privind sanctionarea faptelor de coruptie, potrivit careia era dezincriminata obtinerea de foloase din operatiuni comerciale incompatibile cu functia, daca beneficiarul este o terta persoana.Aceasta prevedere a fost scoasa in dezbaterile din Parlament cand legea a fost discutata a doua oara.Acest act normativ a fost adoptat, initial, in luna iulie 2018, de majoritatea PSD, ALDE, UDMR, la propunerea deputatilor social-democrati Catalin Radulescu si Andreea Cosma.