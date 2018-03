CCR declara neconstitutionala legea liceului in limba maghiara din Targu Mures. Parlamentul nu poate infiinta scoli!

Motivarea CCR

"S-a admis contestatia si s-a declarat neconstitutionala legea", a spus presedintele CCR, Valer Dorneanu, la finalul sedintei, citat de Agerpres.Intrebat daca Parlamentul poate infiinta scoli, Dorneanu a raspuns: "Nu numai ca nu poate infiinta scoli, nu poate sa dea legi cu caracter individual, care sa produca efecte pentru o singura persoana juridica. Aici e vorba de o persoana juridica. Nu s-au reglementat raporturile dintre parinti, elevi, studenti. S-a infiintat o scoala"."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca Legea pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc este neconstitutionala.In motivarea solutiei pronuntate, Curtea a retinut cacu avizul conform al inspectoratelor scolare.Operatiunea juridica se circumscrie domeniului de reglementare al actelor cu caracter infralegal, administrative, si nu corespunde finalitatii constitutionale a activitatii de legiferare, care presupune reglementarea unei sfere cat mai largi de relatii sociale generale, in cadrul si in interesul societatii", se arata in comunicatul CCR, citat de News.ro.Conform sursei citate, Curtea nu a analizat legea criticata prin raportare la dreptul cetatenilor apartinand minoritatilor nationale de a invata in limba lor materna si nici oportunitatea infiintarii unitatii de invatamant, ci, constatand ca legea criticata dispune cu privire la infiintarea unei persoane juridice, deci avand caracter individual, PMP si PNL au atacat la CCR, in data de 13 februarie, legea privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures.Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac, afirma, la acea vreme, ca "ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani" ar trebui reduse, nu incurajate, in anul Centenarului Marii Uniri."Acest troc politic care s-a desfasurat la cel mai inalt nivel trebuie condamnat", a spus Tomac.In sesizarea la Curtea Constitutionala, citata de Mediafax, se arata ca legea este neconstitutionala deoarece: incalca principiul separatiei in stat si principiul constitutional al autonomiei locale si descentralizarii, pentru ca, aflata in competenta exclusiva a autoritatilor administratiei publice locale."Prin adoptarea Legii pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc se creeaza un precedent neconstitutional. Ori de cate ori o autoritate a administratiei publice locale va respinge adoptarea unei hotarari, din motive de oportunitate sau legalitate, sau va adopta o hotarare, conform competentelor sale legale si decizionale, orice parlamentar nemultumit va initia un proiect de lege pentru reglementarea situatiei care il nemultumeste si va invoca pentru adoptarea unei legi reglementarea pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc. La fel se va pune problema in situatia anularii unei hotarari a unei autoritati a administratiei publice locale de catre instanta de contencios administrativ", se arata in sesizarea PNL si PMP.Totodata, aceasta "discriminare" nu poate fi subsumata asigurarii dreptului la educatie pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale (discriminare pozitiva), in conditiile in care nu este stabilit un cadru general valabil care ar reglementa infiintarea tuturor unitatilor de invatamant care ar asigura predarea in limba materna a unei minoritati nationale, se arata in documentul depus la CCR."Astfel, prin legiferarea acestui caz particular se genereaza situatii de discriminare intre persoane care se afla in aceeasi situatie, respectiv persoanele apartinand diverselor minoritati nationale din Romania.Aceasta stare de fapt contravine prevederilor continute de art. 4, alin. (2) din Constitutia Romaniei care normeaza faptul caprecum si cele ale dispozitiilor art. 16, alin. (1) din legea suprema potrivit carora", mai spun contestatarii.