CCR detaliaza decizia pe a doua Lege a Justitiei: E constitutionala in ansamblul ei, mai putin cateva sintagme

"comisiile speciale parlamentare pentru controlul activitatilor serviciilor de informatii";

"informare conforma";

"precum si procedurile judiciare";

"ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite";

"precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei";

"nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute la art.5 si art.8";

"functia de ministru al Justitiei".

Desi dupa sedinta presedintele CCR Valer Dorneanu a dat de inteles ca mai multe sesizari au fost admise, comunicatul anunta ca magistratii au stabilit, cu majoritate de voturi, ca legea, in ansamblul sau, este constitutionala in raport cu criticile formulate.Mai multe sintagme au fost insa declarate neconstitutionale:Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a anuntat, dupa incheierea sedintei de marti, ca au fost admise obiectii care vizau mai ales raspunderea magistratilor. "Am reusit sa ne pronuntam cu privire la legea privind statutul magistratilor si procurorilor. (...) Solutiile au fost de respingere ca inadmisibile a unor texte care vor fi precizate in comunicate si care se refera la nemotivarea mai ales a criticilor. Am admis o serie de critici care vizeaza critici intrinseci referitoare la mai multe texte din cuprinsul legii. (...)Unele dintre aceste critici care vizau mai ales raspunderea magistratilor au fost admise si am cerut redefinirea erorii judiciare, a relei-credinte si a gravei neglijente. Celelalte texte pentru care am admis obiectia de neconstitutionalitate sunt prevazute in comunicate. Pentru o alta serie de texte am respins ca neintemeiate criticile", a precizat seful CCR.Intrebat daca au fost respinse sau admise criticile PNL privind competenta presedintelui de numire a procurorilor, Valer Dorneanu a precizat: "Dupa cum v-am spus, unele din acestea au fost respinse ca nemotivate, iar altele au fost admise si ele privesc practic mai buna definire a impartirii atributiilor intre CSM si presedintele Romaniei. (...) Cu privire la presedinte veti gasi acolo in ce situatii s-a respins. In multe situatii s-a admis pentru ca nu au fost corelate solutiile intre precizarile care exista cu privire la aceste lucru in atributiile CSM-ului si in restul prevederilor legale".PNL sustine ca decizia de marti a CCR confirma luarile de pozitie ale parlamentarilor liberali si demonstreaza "falsitatea" sustinerilor PSD - ALDE cu privire la soliditatea solutiilor legislative propuse."Decizia de astazi a Curtii Constitutionale confirma luarile de pozitie ale parlamentarilor PNL din cadrul dezbaterilor parlamentare, ignorate in mod sistematic de PSD si ALDE. Totodata, deciziile CCR demonstreaza o data in plus falsitatea sustinerilor unor reprezentanti ai PSD - ALDE, care au intoxicat opinia publica cu privire la soliditatea solutiilor legislative propuse", se arata intr-un comunicat al PNL.