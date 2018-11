CCR a inceput dezbaterea privind protocoalele procurori- SRI. Iordache: Trebuie sa readuceti Romania pe fagasul statului de drept

Sesizarea

Reprezentantul Senatului, Cristian Ionescu, pune concluzii de admitere a conflictului constitutional. Acesta are concluzii aproape similare cu Florin Iordache. In pledoaria sa, Ionescu face trimitere la cazul lui Toni Grebla.- Protocoalele au adus atingere mai multor articole din Constitutie.- Unor persoane li s-a refuzat dreptul la aparare- Judecatorii erau impiedicati sa aiba acces la toate probele aflate in dosar.- Ca un ultim aspect pe care doresc sa-l relev, in decizie trebuie sa tineti seama ca un judecator al CCR s-a aflat intr-o asemenea stare, a fost urmarit penal, a fost in proces penal, achitat in prima instanta. A fost o vcitima a acestui procedeu.- Sa tineti seama ca un judecator al CCR, care este acum pe scaun, a recunsocut caracterul nociv al acestor protocoale si faptul ca el adauga la lege.In sala CCR sunt prezenti Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Cristian Ionescu- din partea Senatului si Iuliana Nedelcu, procurorul sef al Sectiei Judiciare din Parchetul General.Primul care vorbeste este Florin Iordache, cel care a sesizat CCR in acest caz. Acesta solicita sa fie admisa solicitarea sa, iar CCR sa constate conflictul constitutional.- Sunteti chemati sa dati o decizie prin care sa readuceti Rmania pe fagasul statului de drept.- Acest conflict, consta ca PICCJ prin semnarea protocoalelor cu SRI si-a incalcat propriile competente const, si uzurpand competenta Parlamentului a investit SRI cu competenta de a face acte de urmarire penala.- Actionand prin acest mod, Ministerul Public s-a comportat ca legiuitor, intervenind in atributul Parlamentului.- Ministerul Public a adus atingere si atributulului instantelor de judecata.- Prin inceheiera acestor protocoale secrete cu SRI au fost modificate continutul normelor penale, Ministerul Public a interferat in judecata unor dosare, atata timp cat protocoalele erau secrete.- Judecatorii au judecat in baza unor probe stranse in baza unor proceduri care nu erau stipulate in Codurile penale.- Prin incheierea protocoalelor secrete, Ministerul Public a incalcat flagrant Constitutia, a readus Justitia in perioada comunista, prin norme secrete care dublau normele publice, cu ofiteri SRI care dublau normele penale.- Si in perioada comunista organele de Securitate puteau face urmarire penala.- Procurorul general spunea ca sunt metodologii de lucru, este o atestare cinica si falsa, fiind contrazisa fara echivoc de aceste protocoale.- Aceste protocoale nu contin doar norme.- Cetatenii nu au putut sa-si apere drepturile intr-un proces.- Chiar daca protocoalele au fost denuntate, efectele lor continua sa se produca si in prezent in dosarele in curs.- Probele stranse produc efecte juridice si in continuare.- Judecatorii nu stiau cum au fost stranse aceste probe, ca ofiteri ai SRI actionau ca organe de urmarire penala secrete.- Actiunea Parchetului General de a tine ascunse de instante aceste protocoale este neconstitutionala.- Procurorii si ofiterii SRI faceau ei insasi o selectie a probelor si s-au substituit judecatorului.- Ministerul Public a incalcat ordinea de drept si a creat un conflict constitutional.- Solicit restabilirea suprematiei Constitutiei. Sesizarea trebuia sa se dezbata in urma cu doua saptamani, insa a fost amanata , deoarece Florin Iordache nu a putut participa la sedinta pentru a sustine punctul de vedere al Parlamentului.Sesizarea a fost semnata de vicepresedintele Camerei Deputatilor, deoarece in ziua respectiva presedintele forului inferior al Legislativului, Liviu Dragnea, i-a delegat atributiile functiei, potrivit Mediafax.Pe 8 octombrie, Camera Deputatilor a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la un posibil conflict juridic intre Parlament si Ministerul Public, legat de protocoalele SRI-Parchetul General . Punctele de vedere au fost trimise de catre partile implicate in conflict pe 22 octombrie, termen fixat de Curtea Constitutionala."Avand in vedere ca Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin semnarea protocoalelor secrete cu Serviciul Roman de Informatii, si-a incalcat propriile competente constitutionale, si, uzurpand competentele Parlamentului, a investit Serviciul Roman de Informatii cu competenta de a desfasura activitati specifice organelor de cercetare penala, fapt interzis expres de legiuitor prin legea 42/1992 privind organizarea si functionarea SRI", se arata in sesizarea Camerei Deputatilor.Sursa citata precizeaza ca aceste protocoale secrete clasificate dintre Ministerul Public si SRI nici nu au fost comunicate instantelor si nici nu au fost facute publice, cu atat mai mult nu au fost publicate in Monitorul Oficial.Procurorii generali, de la data semnarii protocoalelor din 2009 si 2016, adica Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar, ar fi uzurpat competenta Parlamentului prin semnarea protocoalelor, conform sursei citate.Sesizarea face referire la toate prevederile legale post-decembriste care au scos serviciul secret din zona juridica.Legat de protocolul Ministerul Public - SRI, din anul 2012, in documentul mentionat se arata ca: "extinde cooperarea SRI - Ministerul Public dincolo de limitele prevazute de OUG6/2016".