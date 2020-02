CCR dezbate desemnarea lui Orban, cu cateva ore inainte de votul de investitura

Ziare.

Sesizarea a fost facut de Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, si Titus Corlatean, presedinte interimar al Senatului. Pana la 14 februarie a fost termenul de exprimare a punctelor de vedere ale partilor implicate.Inaintea depunerii contestatiei la CCR, Marcel Ciolacu a explicat ca sesizarea va fi facuta, chiar daca asta nu stopeaza demersul desemnarii lui Orban ca premier.Dupa ce Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura, presedintele Klaus Iohannis a decis sa-l desemneze, din nou, pe Ludovic Orban pentru Palatul Victoria.De pe 17 pana pe 19 februarie, ministrii Cabinetului Orban au fost audiati in comisiile reunite ale Parlamentului.Din cei 16 membri ai Executivului, doar patru au primit aviz pozitiv in forurile legislative de specialitate si anume Nicolae Ciuca - Aparare, Bogdan Aurescu - Externe, Virgil Popescu - Economie si Adrian Oros - Fonduri Europene.Votul de investire va fi dat luni, 24 februarie, intr-un plen reunit care va incepe la ora 16:00.Insa cel mai probabil cvorumul nu va fi asigurat si sedinta va trebui sa fie reprogramata pentru ca PSD, ALDE, Pro Romania si UDMR au spus ca nu participa la vot pana nu exista o decizie clara a CCR.De altfel, chiar duminica seara Ciolacu a reiterat boicotul si a acuzat PNL de mascarada."Iarasi avem o agenda paralela. Romanii sunt speriati si noi, politicienii, continuam sa avem o agenda paralela, o mascarada luni. Nu se poate sa propui un premier si in aceeasi sedinta sa decizi ca nu votezi Guvernul. Nu este un boicot propriu-zis. Eu am facut o solicitare la CCR, cu o suspiciune de un conflict juridic de natura constitutionla si asteptam raspunsul. Va dati seama ca mascarada ar fi si mai mare daca CCR va spune ca presedintele nu il putea propune pe Ludovic Orban, premier demis si premier desemnat", a afirmat Marcel Ciolacu, duminica, la Antena3.Presedintele Camerei Deputatilor a adaugat ca exista o decizie a CCR din 2007, care ar spune ca ministrii avizati negativ in comisiile parlamentare trebuie sa fie schimbati.