CCR dezbate miercuri alegerea lui Melescanu in fruntea Senatului

Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru alegerea presedintelui Senatului, formulata de 33 de senatori, a fost luata prima data in discutie in sedinta din 16 octombrie, cand CCR a dispus continuarea dezbaterilor la 30 octombrie , iar apoi le-a amanat din nou pentru 27 noiembrie. Pe 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales , in plen, presedinte al Senatului cu 73 voturi "pentru", Alina Gorghiu, de la PNL, obtinand 59 de voturi.Pe 11 septembrie, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca mai multi parlamentari din Opozitie au semnat o sesizare catre CCR privind modul in care Melescanu, fost ministru de Externe si membru al ALDE, a fost ales la conducerea Senatului, avand si sustinerea social-democratilor la acel moment.Biroul Politic Executiv al ALDE a luat act, doua zile mai tarziu, de pierderea calitatii de membru in cazul lui Teodor Melescanu, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupa si al lui Alexandru Stefan Baisanu.Ulterior, Melescanu a declarat ca va depune actiune in justitie privind excluderea sa din ALDE.