CCR dezbate, miercuri, legea puscariei de weekend si legea organizarii judiciare

Judecatorii ICCJ arata, in adresa trimisa Curtii Constitutionale in data de 26 aprilie, ca prevederile Legii privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate creeaza incertitudini cu privire la natura juridica reala a masurilor.Instanta suprema sustine ca reglementarea masurilor de individualizare judiciara a executarii pedepselor, intr-un cadru normativ distinct de Partea generala a Codului penal "este de natura a aduce atingere caracterului sistematizat, unitar si coerent al legislatiei penale, incalcand art. 1, alin (5) din Constitutie in componenta sa referitoare la calitatea legii".Potrivit magistratilor, legea "nu reglementeaza criteriile pe baza carora judecatorul alege una dintre masurile alternative", "omisiunea includerii unor criterii precise pentru alegerea uneia dintre masurile alternative afectand caracterul previzibil al legii".Instanta suprema critica si articolul care excepteaza de la aplicarea masurilor alternative de executare a pedepselor, precizand ca "referirea la infractiunile comise cu violenta ori profitand de starea de neputinta fizica sau psihica a victimei nu permite identificarea, in mod exact, a sferei infractiunilor exceptate de la aplicarea masurilor".ICCJ mentioneaza ca articolul care reglementeaza continutul masurii de executare nu se face nicio referire la fractia din pedepasa care se executa in timpul saptamanii la domiciliu, fiind criticata si lipsa de reglementare a prestarii muncii in folosul comunitatii.Instanta suprema mentioneaza ca prevederile legii sunt lipsite de claritate si previzibilitate.De asemenea, CCR va dezbate siPrimul argument al sefului statului pentru cererea trimisa la Curtea Constitutionala se refera la un posibil paralelism intre o prevedere a Legii mentionate si un text din Constitutie."Primul punct din legea dedusa controlului de constitutionalitate modifica art. 1 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 stabilind ca << Justitia se realizeaza prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege. >> Aceasta dispozitie nou introdusa este o reproducere ad litteram a art. 126 alin. (1) din Constitutie, ceea ce reprezinta un paralelism legislativ. Normele de tehnica legislativa, la art. 16 din Legea nr. 24/2000, mentioneaza urmatoarele: " (1) In procesul de legiferare este interzisa instituirea acelorasi reglementari in mai multe articole sau alineate din acelasi act normativ ori in doua sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizeaza norma de trimitere. (...) (4) Intr-un act normativ emis pe baza si in executarea altui act normativ de nivel superior nu se utilizeaza reproducerea unor dispozitii din actul superior, fiind recomandabila numai indicarea textelor de referinta. In asemenea cazuri preluarea unor norme in actul inferior poate fi facuta numai pentru dezvoltarea ori detalierea solutiilor din actul de baza", se arata in textul sesizarii transmise de Presedintie.Un alt argument al presedintelui Romaniei cu privire la neconstitutionalitatea Legii 304/2004 este legat de un articol care face referire la configuratia salii de judecata care "trebuie sa reflecte principiul egalitatii de arme ", despre care Iohannis sustine in sesizarea catre CCR ca este neclar si nu are previzibilitate.