CCR dezbate miercuri sesizarile depuse de Iohannis la Legea Avocatului Poporului si la Legea privind persoanele cu dizabilitati

Ce contesta Iohannis la legea Avocatului Poporului

Ce se intampla cu ceilalti angajati ai institutiei

Tot miercuri, CCR are pe ordinea de zi si sesizarea presedintelui Iohannis referitoare la legea pentru modificarea Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de, sesizare depusa dupa ce seful statului a apreciat ca actul normativ adoptat de catre Parlament este neclar si susceptibil de interpretari.Pe 12 noiembrie 2018, Klaus Iohannis a depus la CCR o obiectie de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea Legii privind organizarea si functionarea Avocatului Poporului. Seful statului a argumentat ca, potrivit noii legi, Avocatul Poporului ar beneficia de pensie de serviciu egala cu 80% din salariul brut lunar, similara cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale."Spre deosebire de pensia stabilita pentru judecatorii Curtii Constitutionale,, fiind neclar daca acest drept se cuvine inclusiv persoanelor care au detinut functia de Avocat al Poporului si au pierdut aceasta calitate datorita revocarii lor din functie de catre Parlament ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, in conditiile stabilite de lege", prevede textul sesizarii presedintelui Iohannis, a informat Administratia Prezidentiala.Acesta critica si modificarea conform careia pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza conform legii."Analizand aceste dispozitii in coroborare cu cele prevazute la art. I pct. 8 referitoare la stabilirea si calculul pensiei de serviciu al Avocatului Poporului, consideram ca textele sunt neclare in ceea ce priveste cuantumul pensiei rezultate, intrucatIn atare conditii, rezulta ca art. I pct. 8 si pct. 9 din legea criticata sunt neclare in ceea ce priveste conditiile si procedura de stabilire a pensiei Avocatului Poporului prin raportare la conditiile si procedura de stabilire a pensiei judecatorilor Curtii Constitutionale si, prin urmare, contravin cerintelor de claritate si previzibilitate instituite prin art. 1 alin. (5) din Constitutie", potrivit sursei citate.De asemenea, Iohannis critica si pensia anticipata de care ar putea beneficia adjunctii Avocatului Poporului."Legea dedusa controlului instantei constitutionale stabileste, prin introducerea la art. 11 din Legea nr. 35/1997 a alin. (13), posibilitatea acordarii adjunctilor Avocatului Poporului a unei, cu cel putin 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare. Nici in acest caz textul de lege nu precizeaza daca acordarea acestui tip de pensie este posibila si in situatia incetarii detinerii acestor functii, in conditiile legii, ca urmare a revocarii din functie datorate incalcarii Constitutiei si a legilor tarii", prevede documentul depus la Curtea Constitutionala.Totodata, Klaus Iohannis sustine si ca "avand in vedere ca functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang cu cea de ministru, iar cea de adjunct al Avocatului Poporului cu cea de secretar de stat, beneficiind de aceleasi drepturi cu acestia, consideram ca acordarea unor pensii speciale pentru Avocatul Poporului si adjunctii sai constituie".Conform sursei mentionate, "in cadrul aceleiasi categorii de demnitari, legiuitorul nu poate face nicio diferentiere cu privire la indreptatirea unora sau altora de a beneficia de dreptul la pensie speciala decat cu incalcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie conform caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, instituind un privilegiu nejustificat pe baza unor criterii rezonabile si obiective".Klaus Iohannis argumenteaza ca o alta modificare a legii, care prevede ca, in cazul in care in functia de Avocat al Poporului este numit un consilier juridic sau o persoana care lucreaza in cadrul institutiei, creaza un provilegiu pentru fostii adjunctii ai Avocatului Poporului.Seful statului sustine ca sunt neclaritati si in ceea ce priveste plata personalului contractual aferent al institutiei, respectiv soferii.Un alt argument vizeaza riscul la care se expune personalul Mecanismului national de prevenire si cel al Avocatului Poporului, atunci cand efectueaza vizite sau anchete in locuri unde exista factori de risc.In plus, au fost facute modificari neclarare, in opinia lui Klaus Iohannis, cu privire la felul in care sunt incadrate persoanele care lucreaza in cadrul institutiei, respecti daca au statul de functionar public sau sunt incadrati pe baza de contract.Totodata, presedintele Iohannis sustine caIohannis critica si faptul ca initiatorii proiectului care modifica Legea 35/1997 privind organizarea si functionarea Avocatului PoporuluiSenatul a adoptat, pe 15 octombrie 2018, in calitate de for decizional, proiectul legislativ pentru modificarea Legii privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, care prevede ca persoana care se afla la conducerea institutiei va primi pensie speciala, care poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs. Legea a fost trimisa spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis pe 24 octombrie 2018.