CCR dezbate pe 19 decembrie sesizarea lui Dancila pe remanierea refuzata de Iohannis

In sedinta din 19 decembrie partile implicate in conflict vor sustine punctele de vedere. De asemenea, Curtea Constitutionala a stabilit, vineri, ca, pana pe 13 decembrie, partile trebuie sa transmita opiniile, in urma sesizarii unul conflict juridic intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis de catre premierul Viorica Dancila, potrivit surselor.Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, in debutul sedintei de guvern, ca a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei pentru a solutiona "blocajul" pe care l-a creat presedintele Klaus Iohannis prin neluarea deciziei de numire a ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii Analiza prelungita a presedintelui cu privire la nominalizarea ministrilor la Dezvoltare si Transporturi nu are temei legal si este o opunere fatisa, precizeaza premierul in textul in sesizarii Amanarea este numita "un refuz arbitar", conform sursei citate."Presedintele Romaniei inca 'analizeaza' numirea celor doi ministri propusi de prim - ministru pe posturile vizate initial de remaniere cu consecinta revocarii si ulterior de demisie, cu consecinta vacantei postului de ministru.Consideram ca aceasta 'analiza' prelungita nu are temei constitutional, fiind de fapt o opunere fatisa la cele statuate de Curtea Constitutionala in interpretarea art.85 din Constitutie, si constituie, de fapt, un refuz arbitrar/discretionat al Presedintelui Romaniei de exercitare a unei competente constitutionale, adica exact ceea ce Curtea Constitutionala a calificat ca fiind un 'veto' prohibit de dispozitiile constitutionale.Acest refuz determina un conflict juridic de natura constitutionala intre Presedintele Romaniei si Guvern/prim ministru, de natura sa determine dificultati si chiar blocaje la nivelul functionarii Guvernului, astfel cum vom demonstra in cele ce urmeaza", se arata in sesizarea premierului catre Curtea Constitutionala.In schimb, presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, legat de sesizarea Guvernului la CCR privind posibilul conflict pe numirile de la Dezvoltare si Transporturi, ca CCR nu are cum sa rezolve problema, ea fiind una politica. Iohannis a mai acuzat ca tara nu are premier. Seful statului a mai spus ca Viorica Dancila l-a sunat abia cu o zi in urma.De asemenea, Iohannis a spus ca va astepta luarea unei decizii de catre Curtea Constitutionala , cu privire la posibilul conflict institutional Presedintie-Guvern privind numirile de la Transporturi si Dezvoltare si abia apoi va anunta rezultatul analizei sale.