CCR dezbate pe 19 iunie sesizarea lui Iohannis pe Legea referendumului

Presedintele a trimis, pe 18 mai, la Curtea Constitutionala, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului Unul dintre articolele criticate este cel legat de data cand este organizat."Distinct de considerentele din deciziile Curtii Constitutionale si avand in vedere continutul normativ al legii deduse controlului de constitutionalitate, chiar daca aparent Parlamentul s-a plasat in limitele constitutionale atunci cand a decis ca toate referendumurile de revizuire a Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a intervalului de 30 de zile prevazut de art. 151 alin. (3) din Legea fundamentala, consideram ca aceasta solutie legislativa este limitativa si lipsita de predictibilitate, plecand chiar de la premisa retinuta de Curtea Constitutionala in Decizia nr. 47/2018, anume ca nimic nu impiedica Parlamentul, ca in functie de circumstantele concrete, sa adopte o lege prin care sa stabileasca o alta data pentru organizarea referendumului cuprinsa in intervalul de 30 de zile amintit", se arata in sesizarea trimisa de Klaus Iohannis la CCR.Totodata, stabilirea obiectului referendumului de revizuire a Constitutiei prin Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului este neclara si contravine regulilor constitutionale referitoare la revizuirea Legii fundamentale, se arata in sesizare.Un alt punct arata ca daca sintagma "care procedeaza potrivit legii" se coreleaza cu fraza urmatoare din acelasi articol, care limiteaza competenta de control a Curtii Constitutionale doar la prevederile art. 152 din Constitutie, intitulat "Limitele revizuirii", "ar rezulta o viziune contrara Constitutiei in privinta rolului jurisdictiei constitutionale, caci ar limita controlul sau doar la aspectele de fond ale revizuirii.Daca sintagma "care procedeaza potrivit legii" din teza intai a art. 6 alin. (3) se coreleaza cu Legea nr. 47/1992, ar rezulta o viziune conforma cu Constitutia in privinta obligatiilor jurisdictiei constitutionale, caci ar permite acesteia sa isi exercite controlul din oficiu in mod plenar, adica si cu privire la aspectele de fond si cu privire la cele de forma, lipsind referirea la exclusiv 'limitele revizuirii' prevazute de art. 152 din Constitutie". Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, inca din 12 mai, ca retrimite Legea referendumului la Curtea Constitutionala , nefiind multumit de forma in care a ajuns la promulgare.Legea a fost contestata la CCR de PNL si USR, insa sesizarea a fost respinsa in 3 mai de Curtea Constitutionala.PSD a anuntat in mai multe randuri ca asteapta promulgarea Legii referendumului pentru a stabili data referendumului privind definirea familiei in Constitutie.Liviu Dragnea, care s-a tot laudat cu organizarea unui mare miting pentru sustinerea familiei traditionale, a precizat, pe 7 mai, ca "neavand o lege promulgata, nu se poate discuta de un calendar de actiuni". "Am discutat cu colegii mei. Neavand legea referendumului promulgata, nu putem discuta de un calendar de actiuni. Nu avem momentul zero (data pentru referendumul propriu-zis - n.red.), nu avem cum calcula. Cand avem legea promulgata, ne intalnim si discutam pe ceva concret", a spus Liviu Dragnea.Totusi, de mentionat este ca mitingul anuntat de liderul PSD poate avea loc oricand, nu este conditionat in niciun fel de promulgarea Legii Referendumului si nici de data la care ar urma sa aiba loc referendumul privind modificarea Constitutiei.