CCR dezbate, pentru a treia oara, sesizarea cu privire la modificarile legii privind CSM

Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, pe 11 mai, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anunta Administratia Prezidentiala.Presedintia a sesizat la Curtea Constitutionala faptul ca in modificarile Legii 317, privind Consiliul Superior al Magistraturii, se arata ca judecatorii si procurorii din sectiile CSM primesc o serie de atributii noi, acestea incalcand Constitutia.Potrivit modificarilor aduse Legii 317, sectia pentru judecatori: numeste si revoca din functie presedintele, vicepresedintii si presedintii de sectii ai ICCJ, propune presedintelui numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor, numeste judecatorii stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, elibereaza din functie judecatorii stagiari sau dispune promovarea judecatorilor.Totodata, Sectia pentru procurori, la propunerea ministrului Justitiei, inainteaza presedintelui propunerea pentru numirea procurorului general al Parchetului general, prim-adjunctului si adjunctului acestuia, procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestuia, numeste si revoca procurorii sefi de sectie ai Parchetului General, DNA si DIICOT.In 2 mai, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa trimita pachetul de legi ale justitiei la CCR si sa sesizeze Comisia de la Venetia.Apoi, dupa ce CCR se va exprima asupra chestiunilor semnalate in sesizarea lui, seful statului va face o noua analiza si va decide atunci daca se impune o reexaminare.