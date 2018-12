CCR dezbate sesizarea Opozitiei pe legea votata de deputati pana a iesit cum voia PSD

Ziare.

com

Astfel, CCR are pe ordinea de zi obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, obiectie formulata de un numar de 90 de deputati PNL si USR.Legea privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata in 24 octombrie de Camera Deputatilor, dupa ce initial fusese respinsa. Liviu Dragnea a explicat reluarea votului, sustinand ca voturile unor deputati nu fusesera contabilizate.Initial, legea a fost respinsa, inregistrandu-se 163 de voturi "pentru", 115 "impotriva" si 4 abtineri.Ulterior, votul a fost reluat , legea fiind adoptata cu 170 de voturi "pentru", 70 "impotriva" si o abtinere.Intrebat in legatura cu aceasta situatie, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus: "E o porcarie!". El a precizat ulterior ca se refera la vot in sine, nu la lege sau la directiva europeana care trebuia aplicata prin adoptarea ei.