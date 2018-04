CCR dezbate sesizarile privind infiintarea Editurii Didactice si Pedagogice

Ziare.

Editura Didactica si Pedagogica a fost infiintata prin ordonanta de urgenta , iar in urma cu o luna Parlamentul a adoptat legea de aprobare a respectivei OUG. Intr-un comunicat remis atunci presei, USR si PMP anuntau ca vor sesiza CCR referitor la lege, aratand ca, "in ciuda obiectiilor ridicate de Consiliul Concurentei si de Consiliul Legislativ cu privire la impactul anticoncurential pe care acest proiect de lege l-ar putea avea, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Educatiei Nationale, sfideaza recomandarile institutiilor abilitate si incalca principiile democratice si liberale care ar trebui sa guverneze economia de piata".Si parlamentarii PNL au contestat la CCR aceasta lege, sustinand ca este neconstitutionala in integralitate.In sesizare se mentioneaza ca ordonanta nu cuprinde prevederi de natura a constitui drept comun, nu reglementeaza raporturi sociale ori conduite umane, nu se aplica pentru cazuri generale si impersonale, ci are un destinatar individualizat, agent economic privat cu capital de stat.Prin continutul si efectele juridice produse ordonanta are prin urmare un caracter individual, fiind data "intuitu persoane", fiind departe de cerintele constitutionale si de practica Curtii Constitutionale referitoare la cerintele si rigorile actului normativ, lege sau ordonanta a Guvernului. In raport de obiectul si continutul ei, respectiv infiintarea unei societati pe actiuni si aprobarea actului constitutiv, actul juridic in sine "negotium iuris" este unul propriu unei autoritati sau unui organ administrativ si nu organului legislativ, sustine PNL.