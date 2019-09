CCR discuta sesizarea privind un posibil conflict intre Guvern si Presedintie

Ziare.

com

Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate, miercuri, cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre prim-ministrul Guvernului Romaniei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte. Cererea a fost formulata de Viorica Dancila si vizeaza refuzul presedintelui de a numi ministri interimari.Sedinta este programata sa inceapa la ora 10:00, iar punctele de vedere cu privire la dosar au fost trimise de catre partile implicate pana in 11 septembrie.Purtatorul de cuvant al PSD, Valeriu Steriu, a declarat la RFI ca social-democratii asteapta decizia CCR in privinta numirii ministrilor interimari, dupa care vor decide pasii urmatori."In primul rand, asteptam peste doua zile sa vedem cu privire la numirea ministrilor interimari ce parere are Curtea Constitutionala. Este aceea care are in final ultimul cuvant in aceasta disputa. Noi suntem convinsi ca ne va da dreptate si ca imediat, domnul presedinte Iohannis va trebui sa accepte cele trei numiri de ministri interimari. Imediat dupa aceea, cu siguranta, la nivelul unui Comitet Executiv al PSD vom stabili pasii urmatori" a declarat, luni, Valeriu Steriu.Acesta sustine ca PSD nu se agata de putere."Nici gand sa ne agatam de putere. Conform Constitutiei, suntem in totalitate in respectul ei, avem in clipa de fata absolut toate punctele din Constitutie analizate de oameni care se pricep foarte bine la acest lucru", a mai declarat Valeriu Steriu.Premierul Viorica Dancila a declarat, joia trecuta, ca a fost sesizata Curtea Constitutionala cu privire la refuzul presedintelui de a numi ministri interimari si a precizat ca sesizarea ar trebui privita si ca un mijloc de a avea niste reguli pentru viitor."Dincolo de lupta politica nu este nevoie si nu este oportun sa blocam activitatea Guvernului", a declarat premierul, afirmand ca nu s-a putut organiza sedinta de guvern din saptamana respectiva.Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca respinge categoric propunerile inaintate pentru ministrii interimari pentru ministerele detinute de ALDE, partid ai carui reprezentanti s-au retras din Guvern. Iohannis a precizat ca refuza sa gireze un joc politic meschin.