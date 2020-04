CCR discuta in iunie legea care il elimina pe presedinte din numirea conducerii Consiliului Concurentei

Ziare.

com

Pe 9 aprilie, USR anunta ca sesizeaza Curtea Constitutionala, impreuna cu PNL, pentru legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei 21/1996.. Colegiul Consultativ al Consiliului Concurentei era format, pana acum, din reprezentanti ai mediului universitar, mediului de afaceri si din reprezentanti ai asociatiilor care promoveaza drepturile si interesele consumatorilor, raspunzand cerintelor de impartialitate si claritate necesare pentru conducerea unei astfel de autoritati administrative autonome", arata USR, intr-un comunicat de presa.Potrivit USR, forma propusa si adoptata de PSD si "de cei care graviteaza in jurul PSD" reprezinta "un atac frontal" la adresa unei institutii independente."Controland acest organism, PSD vrea sa-si protejeze grupurile de interese si sa aprobe, asa cum a mai facut-o, ajutoare de stat pentru firme care cotizeaza la partid. De asemenea, nu putem trece cu vederea scoaterea presedintelui din procesul de numire al unei institutii care trebuie sa fie independenta. Consiliul Concurentei trebuie sa ramana independent de orice ingerinta politica", declara senatorul USR George Dirca.