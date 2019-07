CCR discuta miercuri sesizarile Opozitiei si ale lui Iohannis privind codurile penale

Ziare.

Judecatorii CCR au decis in mai multe randuri amanarea pronuntarii asupra sesizarilor depuse de Opozitie si de seful statului asupra modificarii Codului penal si Codului de procedura penala.Pe 25 aprilie, PNL si USR au depus la Curtea Constitutionala sesizari in legatura cu proiectul care a modificat Codul penal si pe cel care a schimbat Codul de procedura penala, initiative adoptate de Parlament.Printre articolele sesizate de opozitie ca fiind neconstitutionale se numara si articolul 16 (3) litera a din Codul penal.PNL si USR transmit, de asemenea, ca eliminarea modificarii articolului 35 (1) din Codul penal incalca prevederile Constitutiei. Si articolele privind termenele de prescriptie sunt amintite de Opozitie.Despre Legea de modificare a Codului de procedura penala, Opozitia precizeaza ca se incalca principiul bicameralismului.Camera Deputatilor a adoptat, pe 24 aprilie, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal si a celui de procedura penala. Procedura parlamentara a fost reluata dupa ce lui Tudorel Toader i s-a reprosat ca nu initiaza OUG pentru aceste modificari. Ulterior Toader a demisionat din functia de ministru al Justitiei, in loc fiind numita Ana Birchall.Presedintele Klaus Iohannis sustine in sesizarea facuta la CCR ca prin modificarea Codului de procedura penala ca a fost din nou incalcata Legea fundamentala prin modificarile aduse de catre Parlament, precum si principiul bicameralismului.Seful statului argumenteaza ca Parlamentul a eliminat articole din Codul de procedura penala, insa fara a introduce normele la care facuse referire CCR, in decizia de neconstitutionalitate.Astfel, presedintele considera ca Parlamentul avea deschisa calea reexaminarii doar in ceea ce priveste introducerea unor astfel de norme, care sa acopere situatiile nereglementate si identificate ca fiind necesare de Curtea Constitutionala si, in consecinta nu putea elimina cu totul interventia asupra acestui text.Iohannis mai spune ca Parlamentul a eliminat complet si articolul 220 din Codul de procedura penala, contrar unei decizii anterioare a CCR, in care a constatat ca solutia legislativa care permite luarea masurii arestului la domiciliu, in conditiile in care anterior inculpatul a fost arestat (preventiv sau la domiciliu) in aceeasi cauza, in lipsa unor temeiuri noi care fac necesara privarea sa de libertate.Iohannis a transmis la CCR si o sesizare cu privire la neconstitutionalitate Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.Presedintele vorbeste si despre modificarile aduse articolului 297 din Codul penal referitor la infractiunea de abuz in serviciu.De asemenea, seful statului mentioneaza ca abrogarea unui articol din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie a eliminat din actul normativ orice prevedere care are legatura si efect asupra articolului 297 din Codul penal. Iohannis spune ca o astfel de abrogare este nejustificata.