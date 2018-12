CCR discuta pe 16 ianuarie sesizarea privind Sectia de investigare a magistratilor

Principalele recomandari ale MCV

Deputatul liberal Ioan Cupsa anunta in urma cu doua zile ca va solicita CCR sa sesizeze Curtea de Justitie a UE cu un numar de patru intrebari preliminarii. "Speram noi, odata trimise Curtii Europene si Curtea Europeana pronuntandu-se asupra acestor intrebari, va lamuri pentru totdeauna pe fiecare dintre noi daca raportul MCV, rapoartele din desfasurarea activitatii de monitorizare, control si verificare sunt obligatorii", declarat Cupsa.Deputatul USR Stelian Ion a precizat ca partidul sau considera recomandarile din rapoartele MCV obligatorii pentru Romania:"Noi consideram ca aceste recomandari sunt obligatorii pentru Romania si CCR, indiferent ca va sesiza sau nu va sesiza Curtea Europeana cu privire la aceasta chestiune, va trebui sa tina cont de practica sa anterioara si anume de decizia 2 din 2012 in care a spus foarte clar ca aceste recomandari din cadrul rapoartelor pe MCV ale Comisiei Europene sunt obligatorii". Potrivit Raportului MCV din noiembrie , se cere "suspendarea imediata" atat a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta ce le vizeaza, precum si a procedurilor de numire si revocare a procurorilor-sefi.- Suspendarea imediata a implementarii Legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta pentru Legile Justitiei.- Revizuirea Legilor Justitiei cu respectarea totala a recomandarile facute in raportul MCV si cele ale Comisiei de la Venetia si GRECO.- Suspendarea imediata a tuturor procedurilor de numire si destituire a procurorilor-sefi.- Reluarea procedurilor de numire a unui procuror-sef la DNA cu experienta dovedita in anchetarea cazurilor de coruptie si cu un mandat clar ca DNA va continua sa faca investigatii anticoruptie profesioniste, independente si non-partizane.- CSM sa numeasca imediat o conducere interimara pentru Inspectia Judiciara si in termen de 3 luni sa organizeze o competitie pentru managementul institutiei.- Respectarea opiniilor negative ale CSM privind numirea si revocarea procurorilor pe posturi de management.- Oprirea intrarii in vigoare a modificarilor aduse Codurilor Penal si de Procedura Penala.- Reluarea revizuirii Codurilor Penale tinand cont de recomandarile facute de Comisia Europeana si Comisia de la Venetia.I.S.