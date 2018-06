CCR discuta pe 18 iulie sesizarea ICCJ pe amputarea Codului de Procedura Penala

Ziare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, marti, sa sesizeze CCR in vederea exercitarii controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara."Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, legal constituite, prin Hotararea nr. 7 din 19 iunie, au sesizat Curtea Constitutionala asupra aspectelor de neconstitutionalitate cuprinse in Legea pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara", se precizeaza in comunicatul transmis de ICCJ.