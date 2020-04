CCR discuta pe 27 mai sesizarea pe OUG care permite amanarea ratelor

Ziare.

Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat, joi, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege de aprobare a OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati celor care au credite, dupa ce actul normativ a fost modificat in Parlament."Am spus inca de la inceput, de cand am intrat in aceasta situatie, ca vom ataca la Curtea Constitutionala absolut orice demers populist care nu are o sustinere si o fundamentare serioasa in realitate. Din Opozitie poti sa propui sa fie maine kilogramul de ulei un leu, sa fie kilogramul de carne un leu si 10 bani, poti sa propui absolut orice. Ideea e ca trebuie sa ai si partea de responsabilitate. (...)Sigur ca ordonanta, asa cum ne-am asteptat, a fost modificata in Parlament si, din acest motiv, pe ideea ca lucrurile au fost deja clar stabilite de catre Guvern si nu mai era nevoie de aceasta modificare, o sa atacam la Curtea Constitutionala legea adoptata astazi", a afirmat Roman, in plenul Camerei Deputatilor.Camera Deputatilor a aprobat, joi, cu mai multe amendamente, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru imprumuturile date de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea, la cerere, a obligatiilor de plata aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, pentru o perioada care sa nu depaseasca data de 31 decembrie 2020, pentru unii beneficiari ai creditelor acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare, pe fondul posibilelor dificultati pe care acestia le-ar putea intampina in rambursare ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 (persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, intreprinderi mici si mijlocii, IFN-uri)."Dobanda datorata de debitori, precum si comisioanele aferente corespunzatoare sumelor scadente a caror plata a fost suspendata nu se capitalizeaza la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare. (...) Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturitatii creditelor depaseste limita de varsta prevazuta prin reglementarile creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedeaza la restructurarea creditelor cu depasirea limitei de varsta", prevede, printre altele, proiectul adoptat.