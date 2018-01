CCR discuta sesizarea lui Iohannis pe legea care ii lasa in functii pe functionarii trimisi in judecata

Ziare.

Sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost trimisa CCR de catre presedintele Iohannis in 4 decembrie 2017.Articolele invocate de presedinte prevad ca "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate", "Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale" si ca "In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie".Un alt articol invocat in sesizarea presedintelui este cel conform caruia "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari".Prevederea constitutionala conform careia "cetatenii carora le sunt incredintate functii publice, precum si militarii, raspund de indeplinirea cu credinta a obligatiilor ce le revin si, in acest scop, vor depune juramantul cerut de lege" este si ea incalcata de legea modificare a Statutului functionarului public, in opinia sefului statului.Conform presedintelui Iohannis, abrogarea suspendarii raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata incalca aceste articole din legea fundamentala, diminuand standardele de integritate, componente ale statului de drept.Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost transmisa presedintelui in vederea promulgarii la data de 25 noiembrie 2017.