CCR discuta sesizarile PSD pe doua proiecte pe care si-a angajat raspunderea Guvernul Orban

Obiectiile PSD la modificarile aduse pentru Institutul National al Magistraturii

Ziare.

com

In sesizarea PSD se arata ca proiectul de aprobare a OUG 51/2019 se afla in dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor. Acest proiect propune eliminarea transportului rutier judetean de calatori din sfera serviciilor publice, situatie in care acesta se va desfasura in regim comercial, cu respectarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere.Prin proiectul de act normativ pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea se propune abrogarea prevederilor din OUG nr. 51/2019, astfel incat transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judetean sa intre in sfera serviciilor publice.PSD mai considera ca, "atunci cand Guvernul isi angajeaza raspunderea asupra unui proiect de lege, acesta prin obiectul reglementarii trebuie sa contina prevederi ce se circumscriu clar doar asupra unui singur domeniu"."Folosirea acestui mijloc constitutional nu ingaduie sa se aduca, prin acelasi proiect de lege, modificari sau completari mai multor legi in vigoare care, in esenta lor, au fost adoptate de Parlament in mod distinct, avand in vedere relatiile sociale diferite pe care le reglementeaza, precum si natura legilor (organica sau ordinara), chiar daca acestea s-ar referi la un domeniu unitar al vietii social-economice", se mai arata in sesizare.De asemenea, s-a ignorat obligativitatea solicitarii avizului Consiliului Economic si Social, care este statuata de catre CCR prin decizia 618/2018, mai precizeaza PSD in sesizare.In ceea ce priveste urgenta considerata de Guvern ca motiv pentru promovarea unor modificari prin procedura angajarii raspunderii, aceasta nu poate fi retinuta, se mai mentioneaza in sesizare, adaugandu-se ca, "in prezent, dispozitiile referitoare la transportul de persoane sunt in derulare si se aplica in conformitate cu prevederile continute de OUG nr.51/2019, prevederi ce produc efecte depline pana la finalizarea procedurii parlamentare de adoptare sau de respingere a ordonantei.Mai mult, faptul ca Guvernul nu poate intrerupe un proces de legiferare a fost deja stabilit prin Decizia CCR nr. 1431/2010", precizeaza PSD.Magistratii CCR au pe agenda si discutarea sesizarii PSD asupra proiectului referitor la Institutul National al Magistraturii pentru care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament."Prin Decizia nr. 1557 din 3 noiembrie 2010, Curtea Constitutionala a statuat ca la modalitatea simplificata de legiferare prin angajarea raspunderii se poate ajunge in extremis, atunci cand adoptarea proiectului de lege in procedura obisnuita sau in procedura de urgenta nu mai este posibila", se precizeaza in sesizarea de neconstitutionalitate depusa de PSD.Conform documentului, proiectul de lege prezentat Parlamentului de catre Guvern la data de 12 decembrie 2019 "isi are sorgintea" in OUG 7/2019, care se afla in dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat, for decizional."Desi reprezentantii Ministerului Justitiei cunosteau stadiul proiectului de lege in cauza, au inteles sa promoveze, prin angajarea raspunderii Guvernului, o procedura care elimina participarea parlamentarilor si a asociatiilor profesionale invitate sa ia parte la lucrarile comisiei, pentru a putea sustine eventuale solutii de imbunatatire a actului normativ supus aprobarii, de la dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate si plen.Demersul nejustificat si excesiv al Guvernului ar putea genera grave distorsiuni in functionarea justitiei din Romania. Aceasta cu atat mai mult cu cat procedura parlamentara privind Institutul National al Magistraturii ar putea fi finalizata cu o alta solutie legislativa fata de cea propusa de Guvern prin angajarea raspunderii", se precizeaza in sesizarea la CCR.Decizia CCR nr. 1431/2010 a stabilit ca Guvernul nu poate intrerupe un proces de legiferare, mai arata social-democratii. "Prin urmare, consideram ca este de domeniul evidentei ca Guvernul avea obligatia legala de a astepta finalizarea procedurii parlamentare cu privire la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7/2019", se arata in sesizare.In opinia PSD, "urgenta considerata de Guvern ca motiv pentru promovarea unor modificari prin procedura angajarii raspunderii nu poate fi retinuta".De asemenea, in sesizarea la CCR se mentioneaza ca "modificarile propuse prin angajarea raspunderii urmeaza sa fie aplicate spre sfarsitul anului 2020 sau chiar 2021, in conditiile in care in anul 2019 INM nu a reusit sa finalizeze examenul de admitere, fiind doar demarata procedura de examen prevazuta a se finaliza la data de 28 februarie 2020"."Consideram ca Guvernul a incalcat principiul securitatii juridice consacrat de art. 1 alin. (4) si art. 61 alin. (1) din Constitutie, suveranitatea poporului exercitata prin referendum potrivit art. 2 alin. (1), jurisprudenta Curtii Constitutionale in interpretarea art. 114 din Constitutie, astfel incat se impune admiterea sesizarii si constatarea ca modificarile asumate de Guvern cu privire la Legea privind unele masuri aplicabile in anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari sunt neconstitutionale", se mai arata in sesizarea depusa de PSD.