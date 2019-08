CCR explica de ce nu pot fi interzise amnistia si gratierea coruptilor: Constitutia nu poate suprima drepturile fundamentale

"Limiteaza puterea publica"

"Constitutia poate dispune limitarea puterii publice, asadar, a autoritatilor publice, in beneficiul cetateanului sau a unor valori de interes general pentru a evita abuzul de putere. De aceea, Constitutia este cea care consacra drepturi/ libertati fundamentale, dandu-le o redactare normativa, si, prin urmare, nu le poate afecta/suprima, sens in care art.152 alin. (2) din Constitutie este neechivoc.Rezulta ca protectia constitutionala a cetateanului este ascendenta, astfel ca si revizuirile constitutionale trebuie sa acorde o protectie din ce in ce mai sporita drepturilor si libertatilor fundamentale [in acceptiunea art.152 alin. (2) din Constitutie protectia drepturilor si libertatilor fundamentale poate cunoaste doar o orientare ascendenta - Decizia nr.80 din 16 februarie 2014, par.65].Totodata, Constitutia protejeaza interesul general realizand un just echilibru intre acesta si drepturile/ libertatile fundamentale [a se vedea, in acest din urma sens, Decizia nr.799 din 17 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.440 din 23 iunie 2011, in care s-a retinut ca extinderea intervalului temporal al retinerii de la 24 la 48 de ore - raspunde obligatiei statului de a asigura un just echilibru intre interesul apararii drepturilor fundamentale ale individului si interesul apararii ordinii de drept-]", se arata in motivarea Curtii Constitutionale, cu privire la respingerea initiativelor USR-PNL si PSD de revizuire a Constitutiei.Sursa citata arata ca interzicerea amnistiei si gratierii privind faptele de coruptielimiteaza puterea publica."Curtea constata ca, in esenta, prin revizuirea constitutionala preconizata se are in vedere eliminarea atributului Statului de a acorda amnistia sau gratierea (colectiva/ individuala) pentru fapte de coruptie.", mai transmite CCR.Curtea Constitutionala a statutat ca ""."Acesta, prin natura sa, implica, pe de o parte, o dimensiune constitutiva, care vizeaza stabilirea/instituirea puterilor statului si a autoritatilor publice fundamentale, si, pe de alta parte, o dimensiune atributiva, care vizeaza conferirea si definirea atributiilor/competentelor autoritatilor publice antereferite.Asadar, puterea publica nu exclude, ci, dimpotriva, presupune diviziunea functiilor intre diferitele autoritati publice, iar in privinta celor de rang constitutional aceasta isi are, in mod evident, temeiul direct si originar in Constitutie.Prin urmare, Constitutia, de principiu, trebuie sa realizeze o diviziune coerenta si complementara a functiilor puterii publice intre autoritatile publice de rang constitutional, revenind Curtii Constitutionale competenta ca, in ipoteza unor conflicte aparute in interpretarea normelor constitutionale, sa transeze problema de drept constitutional", se mai arata in motivare.Totodata, Curtea Constitutionala precizeaza ca ii revine sarcina de a stabili in ce masura consacrarea constitutionala a unei interdictii de a acorda amnistie/ gratiere pentru "."Curtea Constitutionala a respins pe 18 iulie initiativele legislative ale PNL-USR si PSD de revizuire a Constitutiei. Judecatorii au decis acest lucru deoarece interzicerea amnistiei si gratierii faptelor de coruptie, prevederi in initiativele legislative depuse, depaseste limitele de revizuire a Constitutiei.PNL si USR au depus, pe 1 iulie, la Parlament un proiect pentru revizuirea Constitutiei prin care condamnatii definitiv la pedepse privative de libertate sunt exclusi de la alegerile locale, parlamentare, prezidentiale si europarlamentare, iar amnistia si gratierea pentru fapte de coruptie este interzisa.