CCR face noi precizari despre deciziile cu privire la buget si modificarile la OUG 114

Amintim ca CCR a respins sesizarea formulata de Marcel Ciolacu si Teodor Melescanu privind modalitatea de adoptare a bugetului pe 2020, dar a admis exceptia de neconstitutionalitate la modificarile aduse de Guvern prin OUG 1/2020 la celebra OUG 114/2018. De asemenea, Curtea a decis ca OUG 57 privind Codul Administrativ este constitutionala.Astfel, Curtea spune ca, in ceea ce priveste, nu s-a pronuntat asupra constitutionalitatii ei, ci doar asupra asumarii raspunderii."Curtea Constitutionala a fost sesizata cu privire la un conflictjuridic de natura constitutionala intre Guvernul Romaniei si Parlamentul Romaniei, in legaturacu angajarea raspunderii Guvernului asupra Legii bugetului de stat pe anul 2020 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020. La solutionarea acestei cauze, Curtea Constitutionala nu a analizat si nu s-a pronuntat asupra constitutionalitatii celor doua legi", precizeaza CCR intr-un comunicat.Totodata, dupa ce a decis cae constitutionala, CCR spune ca sesizarea nu a vizat constitutionalitatea articolului privind indemnizatia pentru limita de varsta pentru primar, viceprimar, presedinte si vicepresedinte de consilii judetene."La solutionarea acestei cauze, Curtea Constitutionala s-a pronuntat in limitele sesizarii, iar aceasta a vizat, in principal, motive de neconstitutionalitate extrinseca. Curtea nu a fost sesizata si, deci, nu s-a pronuntat asupra constitutionalitatii art.210 - Indemnizatia pentru limita de varsta pentru primar, viceprimar, presedinte al consiliului judetean si vicepresedinte al consiliului judetean din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ", subliniaza Curtea.Referitor la, CCR spune ca "nu au fost respectate conditiile constitutionale referitoare la procedura angajarii raspunderii Guvernului."Prin decizia de ieri, CCR a spus ca nu este constitutionala doar interdictia cumularii salariului cu pensia la stat, prevedere care apare in actul normativ contestat."Curtea Constitutionala a admis obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, motivat de faptul ca nu au fost respectate conditiile constitutionale referitoare la procedura angajarii raspunderii Guvernului.Asadar, admitand doar criticile de natura extrinseca, Curtea Constitutionala nu a analizat si nu s-a pronuntat cu privire la constitutionalitatea art.I pct.18 din legea criticata, si anume cu referire la art.411-art.413 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, texte prin care se introduce interdictia cumulului pensiei cu veniturile salariale platite din fonduri publice", se mai arata in comunicat.